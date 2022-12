Súlyosbító bizonyítékokat találtak Trump ellen

Donald Trump ügyvédjei legalább két új, minősítési jelölést viselő dokumentumot találtak egy floridai raktáregység dobozaiban, amikor átkutatták a Fehér Házból a kormányzása végén elhozott tárgyakat – számolt be a The Guardian egy, az ügyet ismerő forrásra hivatkozva.

Az újabb dokumentumok súlyosbíthatják a volt elnök jogi kitettségét, miután az FBI augusztusban több tucat dokumentumot foglalt le, amelyet Trump Mar-a-Lagó-i otthonában találtak egy bejelentés nélküli házkutatáskor. A dokumentumok továbbá igazolják az igazságügyi minisztérium gyanúját, miszerint Trump további kormányzati iratokkal rendelkezhet.

Mivel a szövetségi bíró utasítást adott ki Trump apartmanjainak részletesebb átkutatására, ezért a volt elnök felbérelt egy külsős céget, hogy négy helyszínen is keressenek bizonyítékokat, amik a bíróság gyanúját igazolhatják.

Egy másik forrás szerint a külsős cég Trump számos ingatlanát átkutatta, köztük a New York-i Trump Towert, a New Jersey-i Trump Bedminster golfklubot, a Mar-a-Lagó-i üdülőhelyet és a floridai West Palm Beach-i tárolóját is.

A General Services Administration által közzétett e-mailek szerint Trump egy West Palm Beach-i raktárat használt legalább három raklapnyi, a Fehér Házból származó dokumentumok tárolására. Egyelőre sem az igazságügyi minisztérium, sem pedig Trump szóvivője nem kommentálták az esetet.