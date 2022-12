Putyin elhúzódó háborúra készül, Zelenszkij szerint már jövőre béke lesz

Az Institute for the Study of War (ISW) elemzői meg vannak győződve arról, hogy Vlagyimir Putyin hosszú háborúra készíti fel az oroszokat.

Az elemzők szerint Putyin a Civil Társadalom és Emberi Jogok Fejlesztési Tanácsával folytatott megbeszélésen azt mondta, hogy az ukrajnai úgynevezett különleges hadművelet még sokáig elhúzódhat, az új területek elfoglalása Oroszország számára fontos feladat.

Az intézet szakértői megjegyezték, hogy ezen a találkozón Putyin I. Péter orosz cárhoz hasonlította magát, valamint arról beszélt, hogy most Oroszország tartja ellenőrzése alatt az Azovi-tengert, amelyért a cár harcolt.

Az ISW szerint ez az utalás egyértelműen felvázolja Putyin jelenlegi ukrajnai célját, amely nyíltan imperialista és maximalista.