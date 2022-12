Vlagyimir Putyin visszaszerezte a Halál kalmárát

Viktor But fegyverkereskedőre cserélték az amerikai hatóságok Brittney Griner amerikai kosárlabdázónőt, akit még februárban tartóztattak le Oroszországban kábítószer-birtoklás vádjával.

Egy fogolycsere keretében szabadon engedték Brittney Griner amerikai kosárlabdázót, akire még augusztusban szabott ki kilencéves börtönbüntetést az orosz ügyészség – írja a Sky News egy amerikai tisztviselő közlése alapján.

A kábítószer-birtoklás gyanújával még idén februárban, Moszkvában őrizetbe vett sportolót az ismert orosz fegyverkereskedőre, Viktor Butra cserélték el.

Az ő élete inspirálta a 2005-ben megjelent Fegyvernepper című filmet, amelyben az Oscar-díjas Nicolas Cage alakította a Butról mintázott Jurij Orlovot.

Joe Biden amerikai elnök egy rövid közleményben később azt tudatta, hogy sikerült beszélnie Brittney Grinerrel, aki azóta már biztonságban van egy repülőgépen, úton hazafelé.

A „Halál kalmára”

Viktor But 1967. január 13-án született a tádzsikisztáni Dusanbe városában. Korábban a KGB-nél is szolgált őrnagyi rangban, majd fegyverkereskedő lett. Bár előéletével kapcsolatban kevés információ létezik, annyi azonban biztos, hogy 1991-ben szerzett diplomát a moszkvai Katonai Főiskolán.

Hat nyelven beszél folyékonyan, oroszul, portugálul, angolul, üzbégül franciául és perzsául. 1995-ben alapította meg a Trans Aviation Network Groupot a belgiumi Oostendében. A vállalattal kapcsolatos vádak között az is felvetődött, hogy fegyvereket szállított Afganisztánba, de az ottani kormány kiűzte.

Viktor Butról úgy tartják, szinte minden olyan fegyveres csoportot ellátott fegyverrel, aki fizetni tudott neki. Az Egyesült Államok és az ENSZ több képviselője is azt állította korábban, hogy But afrikai konfliktusok helyszínére is szállított fegyvereket.

1997 júliusától 1998 szeptemberéig But a becslések szerint 14 millió dollár értékű fegyvert csempészett be Afrikába.

Azzal is meggyanúsították, hogy folyamatosan fegyverrel látta el a tálibokat, valamint az al-Kaidát.

Viktor Buttot végül 2008 márciusában fogták el, amikor a thaiföldi rendőrök amerikai drogellenes ügynökökkel közösen őrizetbe vették egy bangkoki szállodában.

A férfit végül kiadták az Egyesült Államoknak és 2011-ben New Yorkban bíróság elé állították. 2013-ban 25 év börtönre ítélték.

(Borítókép: Viktor But 2010. október 5-én. Fotó: Sukree Sukplang / Reuters)