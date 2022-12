Svédország kitoloncolt egy kurdot, hogy elnyerje Törökország jóváhagyását NATO-csatlakozásához

Svédország kiadta Törökországnak a törvényen kívüli Kurdisztáni Munkáspárt egyik elítélt tagját – idézte a török állami médiát a Deutsche Welle.

Kiadatása kulcsfontosságú Svédország NATO-csatlakozásához.

Mahmut Tatot több mint hat év börtönbüntetésre ítélték PKK-tagságáért, de 2015-ben sikerült Svédországba menekülnie. Menedékjogot kért, a svéd hatóságok azonban elutasították kérelmét.

A férfi még pénteken este érkezett Isztambulba, miután a svéd rendőrség őrizetbe vette – jelentette az Anadolu hírügynökség.

Tatra kínzás vár „a svéd demokrácia jóvoltából” – vélik egyesek.

Another Kurd will be now tortured thanks to Swedish ‘democracy and values' pic.twitter.com/jfzRuLewfV