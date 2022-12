Magyarország történelmi szerepet vállal az Iszlám Állam elleni műveletben

Amint arról az Index is beszámolt, Novák Katalin személyében első alkalommal látogat magyar köztársasági elnök Irakba. Novák Katalin csütörtöktől szombatig tartózkodik a közel-keleti országban, ahol találkozik az ott állomásozó magyar katonákkal.

A köztársasági elnök emellett a tervek szerint meglátogatja a Hungary Helps programon keresztül megvalósult humanitárius projekteket. Az Index a helyszínről tudósít a köztársasági elnök látogatásáról.

A magyar honvédség iraki szerepvállalása

Magyarország elkötelezett résztvevője a terrorizmus elleni harcnak, ezért jelentős erőkkel vesz részt az iraki hadszíntér műveleteiben, az ISIS elleni globális koalícióban és a NATO iraki missziójában – számolt be helyszíni tudósítónk.

A magyar álláspont szerint az illegális migráció kezelésének elsődleges módja az, hogy a válságokat ott kell kezelni, ahol azok kialakulnak.

Az MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens (MH IKBK) az ISIL/DAESH elleni nemzetközi fellépésben történő részvételről szóló 17/2015. (IV. 17.) országgyűlési határozat alapján került megalakításra 2015. május 26-án. A kontingens a 2015. augusztus 25-én végrehajtott kitelepítést követően kezdte meg a részére meghatározott műveleti feladatok végrehajtását (kiképzés, őrzés-védelem). Jelenleg a 29/2021. (XI. 9.) országgyűlési határozat alapján 2023. december 31-ig van mandátuma.

A koalíciós műveletben történő részvétel közjogi háttere az országgyűlés 2017. június 13-i döntése alapján módosult. Bővült a feladatrendszer, amely ezzel magában foglalta a nemzetközi koalíciós műveletek elősegítése érdekében a partnerképesség-építési, katonai segítségnyújtási, őrző-védő és csapatkísérő feladatok, valamint törzs- és biztosítóbeosztások ellátását. Feloldásra került a területi korlát, így a magyar katonák Irak egész területén végrehajthatnak feladatot. Az országgyűlési határozat megemelte a létszámkorlátot, ami legfeljebb 200 – váltási időszakban 400 – fő egyidejű telepítését teszi lehetővé.

Az MH Iraki Kiképzés-biztosító Kontingens 15. váltása

A magyar delegáció jelenleg 137 fővel van jelen az Iszlám Állam elleni műveletben, amely a 3. legnagyobb műveleti szerepvállalása hazánknak (a KFOR- és az EUFOR ALTHEA-műveletek után). A magyar katonai kontingens jelenleg az Erbíl (EAB 1) és a Bashur légi bázison (BAB 2) települ. Az EAB-on települt magyar erők főbb feladatai:

az EAB őrzés-védelme a holland század alárendeltségében;

a koalíciós erők kísérése találkozók helyszíneire;

a magyar főkonzulátus be- és kiléptetésének felügyelete, személyek kísérése és a főkonzulátus személyi állományának védelme, valamint a magyarok saját meneteinek biztosítása;

a BAB-on települt magyar erők feladata a tábor őrzés-védelme.

Az Erbil légi bázison található olasz–magyar Camp Singara táborban 58, az amerikai Bashur légi bázison pedig 79 fő települ.

„Mi, magyarok cselekvő nemzet vagyunk”

Természetesen Novák Katalin köztársasági elnök is jelentkezett már a helyszínről. Legutóbbi Facebook-bejegyzésében arról írt, hogy Magyarországnak köszönhetően szombaton megnyílt Erbílben a Meltho „Világosság” Nemzetközi Iskola.

Mi, magyarok cselekvő nemzet vagyunk. Ott vagyunk, ahol szükség van a segítségre

– fogalmazott Novák Katalin a Facebook-posztjában.

A köztársasági elnök részt vett egy beszélgetésen is, ahol szívszorító történeteket osztottak meg vele olyan jazidi nők, akiket több ezer társukkal elrabolt és bántalmazott az Iszlám Állam, pusztán vallási meggyőződésük miatt.

Sötét felhők gyülekeznek

Később Novák Katalin köztársasági elnök az iraki Erbíl katonai táborában találkozott a magyar katonákkal, az államfőt a Camp Singara táborban Hraska Gábor alezredes, kontingensparancsnok fogadta.

„Mi, magyarok békepártiak vagyunk, nem akarunk háborút, békét szeretnénk otthonainkban, országunkban, határainkon” – mondta. Kiemelte, sötét felhők gyülekeznek felettünk, immár 10 hónapja tart Ukrajnában a háború. Felhívta a figyelmet az eszkaláció veszélyére, valamint arra, hogy a béke biztosításához és megőrzéséhez szükségünk van a magyar honvédekre.

Szükségünk van a szolgálatukra, olyan haderőre van szükség, amely képes megvédeni a magyarokat és Magyarországot

– hangsúlyozta Novák Katalin. Hozzátette: olyan honvédekre van szükség, akik tapasztalatot szereznek, akiknek nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudása is van, és akinek a tapasztalatát, képzettségét saját hazánk védelme érdekében is tudjuk hasznosítani.

Novák Katalin szólt arról is, hogy közös ellenségünk a nemzetközi terrorizmus, „és önök a nemzetközi terrorizmus ellen harcolnak itt, a kurdisztáni régióban is. A magyar emberek büszkék önökre, ott vannak, ahol szükség van önökre” – hangsúlyozta Novák Katalin. A katonákat köszöntötte Vargha Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, aki 2014-ben már járt Bagdadban és Erbílben is.

