Az Institute for the Study of War (ISW) szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azért veszíti el támogatóit, mert az orosz erők képtelenek visszaszorítani az ukránokat és „megvédeni” a Donbászt − írta meg az Ukrajinszka Pravda.

Az orosz erők támadásokat hajtottak végre kritikus infrastruktúrák ellen Dél-Ukrajnában, az előző heteknél jóval nagyobb számú, iráni gyártmányú drónt használva.

Az intézet megjegyzi, hogy az orosz dróntámadások ütemének növekedése arra utalhat, hogy az orosz hadsereg több UAV-t halmozott fel a háromhetes használaton kívüli időszak alatt, vagy arra, hogy Oroszország nemrég kapott vagy várhatóan kapni fog egy újabb adag drónt Irántól.

Szakértők szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök azt kockáztatja, hogy elveszíti az úgynevezett ál-köztársaságok korábbi vezetőinek, a háborúpártiaknak és a bloggereknek a támogatását, mivel az orosz csapatok nem képesek a védelmi erőket Donyecktől nyugatabbra szorítani és „megvédeni” a Donbászt.