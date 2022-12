Ellentámadásba lendültek az ukránok, a Krím visszafoglalása lehet a végső hadicél

Egybehangzó sajtóhírek szerint Ukrajna néhány órával ezelőtt rakétatámadást indított az oroszok által megszállt Melitopol városa ellen. Közben az orosz állami média úgy értesült, hogy vasárnap reggel 20 rakéta csapódott be a Donyecki Népköztársaság területére. Ezektől független információk pedig azt állítják, hogy az Oroszországhoz csatolt Krímben is több robbanás történt, többek között egy orosz katonai laktanyánál.

A Melitopolt irányító orosz adminisztráció szerint több rakéta csapódott be a városba, két ember meghalt, és tíz megsebesült.

*Ukraine has reportedly destroyed a Russian base in the t.o.Melitopol



Video: Tsaplienko TG pic.twitter.com/FJzeG1RguS