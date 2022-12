Életfogytiglan a lett turista két indiai gyilkosának

A nővérével utazó 33 éves nő 2018. március 14-én tűnt el a déli, Kerala államban lévő üdülőhelyről.

Erősen oszlásban lévő, lefejezett holttestét 38 nappal később találták meg halászok Kovalam városában, egy elszigetelt mangroveerdőben – emlékeztetett a Mathrubhumi napilap.

A brutális gyilkosság után két férfit – az egyikük idegenvezető – letartóztattak a nő megerőszakolásáért és megöléséért.

Kerala fővárosi, thiruvananthapurami bírósága mindkettőjüket bűnösnek találta.

