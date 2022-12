A Mercator Forum on Migration and Democracy (MIDEM) nevű közvélemény-kutató szervezet tíz európai uniós országban kérdezett meg összesen 20 400 embert arról, miként látják a háborút és az ukrán menekültek helyzetét. A felmérést még szeptemberben és októberben végezték.

A Der Spiegel által ismertetett vizsgálatból az derült ki, hogy

csak a válaszadók 40 százaléka gondolja úgy, hogy az országának mindenképp folytatnia kellene Ukrajna támogatását, az ezzel járó negatív gazdasági-társadalmi következmények ellenére is.

A kutatásból az derült ki, hogy szinte az összes vizsgált országban támogatnák azt, hogy a kormányzat korlátozza a menekültek számát (még a hagyományosan befogadó szellemiségű Svédországban is).

A Der Spiegel szerint a kutatásból az is kiderült, hogy leginkább Közép-Európában csökkent Ukrajna támogatottsága a lakosság körében,

ezen belül is Magyarországon és Csehországban ellenezték a leginkább Ukrajna feltételek nélküli támogatását.

A lap azt írta, hogy a háború elején még a régióban is magas volt Ukrajna támogatottsága, de mostanra jól láthatóan zsugorodni kezdett a szolidaritás. De ugyanez igaz Németországban is, ahol (42 százalékkal) már szintén relatív többségben vannak azok, akik nem támogatnák Ukrajnát bármi áron. Hasonló eredményeket mértek Franciaországban és Olaszországban is.

A télen még jobban visszaeshet a támogatás

Hans Vorländer, a MIDEM igazgatója úgy kommentálta a kutatást, hogy az eredmények fényében „az Ukrajnával való szolidaritás egy új stressztesztje” várható, mivel az előrejelzések szerint arra lehet számítani, hogy a hideg időszakban egy újabb menekülthullám indulhat el nyugat felé.

A Caritas katolikus jótékonysági szervezet német részlege mindeközben úgy nyilatkozott: pozitívnak tartják, hogy még mindig sokan segítik a menekülteket, de intő jel lehet, hogy az energiaválság és a növekvő költségek miatt sokaknak csökkenhet az elkötelezettsége a bajban lévők iránt. „Ebben a nehéz helyzetben egyértelmű politikai jelzésekre, állásfoglalásra van szükség” – mondták.

(Borítókép: Egy férfi sétál a háború sújtotta szvjatohirszki barlangkolostor mellett 2022. december 9-én Ukrajnában. Fotó: Shannon Stapleton / Reuters)