Extrém havazás és mínusz 15 fok az Egyesült Királyságban, iskolákat zártak be a kegyetlen hideg miatt

A hó és a fagy miatt riasztás van érvényben az Egyesült Királyság egyes részein, a zord időjárás miatt több helyen az iskolák is zárva tartanak. Skóciában hétfő éjszaka mínusz 15 fokot mértek, és arra számítanak, hogy az ítéletidő a hét többi napján is folytatódik.

Az Egyesült Királyságba megérkezett az igazi tél: akkora a köd, a hó és a fagy a térségben, hogy nem engedik felszállni a repülőgépeket. A Stansted repülőtéren például minden járatot felfüggesztettek, miután az időjárási körülmények miatt le kellett zárni a kifutópályát. De a heathrow-i és a Gatwick repülőtér is törölte vagy késleltette járatait az extrém időjárás miatt.

A legfrissebb hírek szerint az utakon és a vasútvonalakon is fennakadások vannak,

Skócia egyes részein pedig mínusz 15 fokot mértek éjszaka.

A Gatwick Express, a Great Northern, a Southern és a Thameslink vonathálózatok az utasoknak azt tanácsolták, hogy csak akkor utazzanak, ha feltétlenül szükséges, mivel egész nap késések várhatók – értesült az Independent.

Egyes iskolák hétfőn nem is nyitottak ki, ugyanis is a szülők és a tanárok a zord időjárás miatt nem tudtak beérni, valamint a fűtési rendszerek sem működtek. A térségben arra számítanak, hogy a hét többi napján is hasonló lesz a helyzet.

Rod Dennis, a RAC brit autóipari vállalat munkatársa közölte, hogy csapataik hétfőn rendkívül elfoglaltak voltak, ugyanis 7500 autósnak nyújtottak segítséget meghibásodások miatt, ami 50 százalékkal több, mint egy átlagos decemberi hétfőn.

A Met Office helyi meteorológiai szolgálat riasztást adott ki a hó és a fagyos időjárás miatt Észak-Skóciára és Északkelet-Angliára hétfő éjféltől csütörtök délig.

Svájcban mínusz 27 fok volt

Szokatlanul hideget mértek a svájci hegyekben is vasárnap este: az ország keleti szélén lévő Buffalora térségében mínusz 27 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet az 1970 méteres magasságban – jelentette hétfőn a helyi meteorológiai szolgálat.

A Meteonews tájékoztatása szerint az ezer méter alatti magasságban mért leghidegebb hőmérsékletet az északnyugati kisvárosban, Welschenrohrban mérték, ahol 679 méteres magasságban mínusz 17,9 fokot mértek.

A rendkívüli decemberi hideg ellenére sem született rekord. Az ország legtöbb hidegrekordja az 1970-es és 1980-as években született. A svájci meteorológiai hatóságok szerint a legalacsonyabb, mínusz 41,8 Celsius-fokos hőmérsékletet 1987 januárjában mérték a nyugati La Brévine faluban. Ott vasárnap éjjel mínusz 25,3 Celsius-fok volt.

(Borítókép: Az éjszakai havazás után hóval borított All Saints-templom a délkelet-angliai Brenchley-ben 2022. december 12-én. Fotó: Ben Stansall / AFP)