Meghalt Farsang Andrea

Farsang Andrea 1967-ben született Székesfehérváron. 1991-ben a szegedi József Attila Tudományegyetemen matematika–földrajz–számítástechnika szakos középiskolai tanári diplomát szerzett, 1991-től tanársegédként, 2005-től docensként, majd 2019-től egyetemi tanárként a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékének oktatója volt.

2014–2019 között a Természettudományi és Informatikai Kar oktatási dékánhelyetteseként, 2008–2019 között a Környezettudományi és Műszaki Intézet vezetőhelyetteseként működött. 2014–2019 között a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, majd 2021-től a Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi tanszék tanszékvezető-helyettese volt. 2021-től az MTA X. Osztály Természetföldrajzi Tudományos Bizottságának elnöke volt.

Farsang Andrea a hazai természetföldrajz egyik vezető, nemzetközileg is ismert és elismert képviselője volt. Pályafutása során számos külföldi egyetem meghívásának tett eleget kutatóként, előadóként. 1992–1993-ban a németországi Johann Wolfgang Goethe Egyetemen (Frankfurt am Main), majd 1995–96-ban a Berni Egyetem Talajtani Tanszékén végzett kutatásokat. Több hónapot töltött ezenkívül a Tübingeni (1994), valamint a Hannoveri (2000), a Kieli (2002) és a Würzburgi Tudományegyetemen (2015) is. A 2019/20 tanévben a berlini Humboldt Egyetem vendégprofesszora volt. A 2021-es tanévtől a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem oktatója volt. Publikációi révén is széles körben ismert volt itthon és külföldön, amit idézettségi mutatói is jól tükröznek.

Országos és nemzetközi földrajzversenyek zsűrielnöki teendőit látta el évek óta. Eredményes közéleti tevékenységét a Magyar Földrajzi Társaság 2018-ban Pro Geographia díjjal ismerte el. 2014-ben szülőhelye, Pázmánd község díszpolgárának választották. Farsang Andreát az Akadémia 2022 májusában levelező taggá választotta.

Farsang Andrea búcsúztatása a római katolikus egyház szertartása szerint 2022. december 22-én délután kettő órakor lesz a szegedi Belvárosi temetőben.