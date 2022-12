Orbán Viktor szövetségese szerint a béke útja Ukrajna támogatásán át vezet

A jobboldali kormányfő kijelentette, az Európai Unió „rövidlátónak” bizonyul a jelentős stratégiai döntésekben. Példaként az ukrajnai háborút és az energiaválságot említette. Giorgia Meloni úgy vélte, hogy hatékonyabb energiapolitikára van szükség, és az Európai Unió „hibázik, amikor nem ad gyors választ”.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban kifejtette, hogy az EU-nak közös álláspontot kell képviselnie, mert „ha egy ennyire nehéz helyzetben még versenyzünk is egymással, az nem tudom, mennyire bölcs dolog”. Hangoztatta, hogy ha a háború kitörésekor a nyugati államok nem a „túl gyengének" tartott Ukrajna oldalára állnak, abban az esetben sem béke, hanem invázió történik.

Kiállok egy szuverén állam joga mellett saját szuverenitása védelméhez (...) Jelenleg egyedüli lehetőséget a tárgyalásra a konfliktusban szemben álló felek közötti erőegyensúly képvisel, a béke útja Ukrajna támogatásán át vezet

– jelentette ki Meloni az MTI szerint.

Első- és másodosztályú tagállamok

Giorgia Meloni az európai állam- és kormányfők küszöbön álló csúcstalálkozója előtt kedden az alsóházban, szerdán a felsőházban részletezte az általa vezetett jobboldali kormány Brüsszelben képviselendő nézeteit. A mostani lesz az első EU-csúcs, melyen Giorgia Meloni miniszterelnökként vesz részt.

Hangoztatta, nem ért egyet azzal a gyakorlattal, hogy az EU „klubszerűen működik első- és másodosztályúnak tartott tagállamokkal”.

Olaszország megítélésével kapcsolatban Meloni azt mondta, előítélet kísérte a jobboldali római kormány megalakulását: „egyesek azt hitték, egy Meloni vezette kormánnyal, egy jobbközép kormánnyal Olaszország elszigetelődik a világban, mintha el lehetne szigetelni az EU és a NATO egyik alapító államát, mely alapvető szerepet tölt be a Földközi-tenger térségében”.

Orbán Viktor új európai szövetségese

Giorgia Meloni október óta Olaszország miniszterelnöke, és úgy emlegetik őt, mint Orbán Viktor új európai szövetségesét. A magyar miniszterelnök többször is kiállt már Giorgia Meloni mellett, így a hivatali esküt követően a magyar államfő is üdvözölte az új olasz kormányfőt. Orbán Viktor posztjában úgy fogalmazott, „Giorgia Meloni olyan nő, aki sosem adja fel. Mától ő Olaszország miniszterelnöke. Gratulálok! Avanti Ragazzi!”

Később Giorgia Meloni közös és hatékony megoldásokat sürgetett Európa jelenlegi gazdasági, energetikai és biztonsági kihívásaira Orbán Viktorhoz intézett üzenetében.

Köszönöm, Orbán Viktor! Kész vagyok az együttműködésre közös és hatékony megoldások megtalálásával azokra a gazdasági, energetikai és biztonsági kihívásokra, amelyekkel Európa szemben találja magát. Cselekedjünk legjobb képességeink szerint!

– írta Giorgia Meloni a Twitteren.

Az olasz miniszterelnökkel Novák Katalin köztársasági elnök is jóban van. Nemrég arról írtunk, hogy egy lövöldözésben Giorgia Meloni egyik barátnője is életét vesztette, és ez után Novák Katalin is részvétét fejezte ki az olasz kormányfőnek. A köztársasági elnök a közösségi médiában közzétett posztjában azt írta, barátként és elnökként is elszomorítja a veszteség.