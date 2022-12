Repülőgép-szerencsétlenség történt egy kanadai reptér közelében

A Joint Task Force Atlantic szóvivője szerint helyi idő szerint szerda délelőtt 10:06-kor vészhelyzeti jelzést kaptak, majd az irányítótorony is megerősítette, hogy eltűnt egy polgári repülőgép a radarjáról.

A repülési útvonalakat nyomon követő FlightAware weboldal szerint a repülőgép kedd reggel indult az észak-amerikai Nashua városából, és Happy Valley-Goose Baybe kellett volna érkeznie, ahol a gépet feltöltötték volna üzemanyaggal, majd továbbrepült volna a grönlandi Nuukba.

2 people seriously injured in plane crash near Happy Valley-Goose Bay airport https://t.co/RXscDsGLXZ