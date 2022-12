Belga miniszterelnök: A hiba azokkal van, akik hagyják magukat megvesztegetni

A belga igazságszolgáltatás azt teszi, amit az Európai Parlament (EP) elmulasztott megtenni – jelentette ki Alexander De Croo belga miniszterelnök, aki méltatta a belga igazságügyi minisztérium munkáját az EP leváltott szocialista alelnökét is érintő, Katarral kapcsolatos korrupciós ügy felgöngyölítésében.

A The Brussels Times című angol nyelvű belga hírportál szerdai beszámolója szerint a belga miniszterelnök kiemelte, a vizsgálatban eddig megismert részletek a belga hatóságok „hosszú és alapos erőfeszítéseinek eredményei”.

Azt mondta, az Európai Parlamentnek bizonyára számos eszköze van saját működésének szabályozására, de úgy tűnik, az önellenőrzési rendszer nem elegendő. A korrupciós botrány azt bizonyítja, hogy „több ellenőrzésre és nagyobb átláthatóságra” van szükség az Európai Parlamentben – fejtette ki.

A belga titkosszolgálat már egy éve nyomozott

De Croo közölte, a nyomozás jelenlegi szakaszában az ügyészség egyetlen országot sem nevezett meg. Ha a vesztegetés vádja bebizonyosodik, annak óhatatlanul hatása kell legyen az abban érintett országgal fennálló uniós kapcsolatokra – vélte.

Először is a hiba azokkal van, akik hagyják magukat megvesztegetni. De nem csak ők a hibásak, az éremnek mindig két oldala van

– tette hozzá a belga kormányfő.

A belga igazságügyi minisztérium egyik illetékese elmondta, a belga titkosszolgálat több mint egy éven át dolgozott azon, hogy feltárja az Európai Parlament leváltott szocialista alelnöke és három társának korrupciós ügyét. A tisztségviselő a nyomozást „jelentős, kiemelt ügynek” nevezte, amelynek során a belga állambiztonság számos külföldi hírszerző szolgálattal együttműködve jutott a múlt hétvégén megismert részletek birtokába – adta hírül az MTI.

Mint arról az Index is beszámolt, több mint tizenöt házkutatást tartottak a brüsszeli Központi Korrupcióellenes Hivatal ügynökei, és több személyt – köztük Eva Kailit, az Európai Parlament alelnökét – letartóztattak, hogy a Michel Claise vizsgálóbíró által vezetett nyomozók meghallgassák őket. Eva Kailit később vizsgálati fogságba helyezték, és a vagyonát is befagyasztották. Ezt követően az Európai Parlament visszavonta a korrupcióval vádolt alelnök megbízatását. A történtekre Orbán Viktor is reagált.