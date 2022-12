Végre kiderült, mikor lehet vége a koronavírus-járványnak

Az AFP szerint Gebrejeszusz emlékeztetett arra, hogy a múlt héten már a koronavírushoz köthető halálesetek száma az ötöde volt annak, mint amelyet kereken egy évvel ezelőtt mértek. „Kevesebb mint 10 ezer ember halt meg. Ez még mindig körülbelül 10 ezerrel több a kelleténél, és minden ország rengeteget tehet még azért, hogy életeket mentsen meg” – fogalmazott, majd hozzátette:

Ezzel együtt is sok mindent értünk el. És bízunk abban, hogy jövőre valamikor azt mondhatjuk, hogy a koronavírus már nem jelent veszélyt globálisan.

A WHO vezetője azt is közölte, hogy a testület illetékes szakbizottsága, a PHEIC januárban ül össze, és akkor tárgyalják meg, pontosan mikor érhet véget a pandémia. Gebrejeszusz azt is hozzátette, hogy mindemellett továbbra is szükség lesz a koronavírus elleni intézkedésre.

A vírus nem tűnik el. Velünk marad, és minden országnak meg kell tanulnia kezelni, a többi légzőszervi megbetegedéssel együtt

– mondta, majd felhívta a figyelmet arra is, hogy a harmadik világ országaiban még mindig alacsony az átoltottság, és nagy az egyenlőtlenség világszerte abban a tekintetben, hogy ki mennyire védett a koronavírussal szemben.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz a majomhimlőről is szót ejtett szerda este, amelyről azt mondta: a világ 110 országából eddig több mint 82 ezer esetet jelentettek, de ezekből mindössze 65 volt halálos. „Szerencsére a hetente regisztrált esetek száma több mint 90 százalékkal esett vissza június óta […]. Ha a mostani tendencia folytatódik, akkor ennek a globális veszélyhelyzetnek is véget tudunk vetni” – fogalmazott a WHO vezetője.

A WHO 2020. március 11-én hirdetett globális egészségügyi vészhelyzet a koronavírus-világjárvány miatt. Ugyanezt a majomhimlővel kapcsolatban 2022. július 23-án tették meg.

