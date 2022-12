Robbanás volt egy berlini szállodában, 100 tűzoltó sietett a helyszínre

A segélyhívás reggel 6 óra körül érkezett. A nagy, henger alakú edény szó szerint összetört, a víz a halakkal együtt egészen az utcáig hömpölygött. Egy feltételezett vendég a Twitteren osztotta meg a felrobbant akváriumról készült videót. A szálloda hallja tele van törmelékkel, az akváriummal szemben lévő nyílásból víz ömlik a padlóra, jelentette a szemtanú.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

A tűzoltóság száz fővel vonult ki a szállodához. A berlini közlekedési központ a Twitteren közölte, hogy az utcát, ahol az akváriummal rendelkező szálloda található, azonnal lezárták. „Rendkívül sok víz borítja az úttestet. Egyelőre nem világos, mi idézte elő az incidenst” – közölte a központ.

Unbelievable wake up this morning. The aquarium in the Radisson hotel in Berlin where I have been staying exploded. Photos of the fishtank just 12hrs apart. Hoping no one is hurt. pic.twitter.com/Cez0FBV0Ih