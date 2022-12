Eddig nem ismert részletek derülhetnek ki a Kennedy-gyilkosságról

Az elérhetővé vált dokumentumok a szakértők szerint nem rengetik meg a világot, de a történészek remélik, hogy többet megtudnak az állítólagos merénylőről. Mint ismert, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnökét 1963. november 22-én, a texasi Dallasban tett látogatása alkalmával lőtték le.

Egy 1992-es törvény előírta, hogy a kormánynak 2017 októberéig minden, a merénylettel kapcsolatos dokumentumot nyilvánosságra kell hoznia. Csütörtökön Joe Biden elnök végrehajtási utasítást adott ki, amelyben engedélyezte a legutóbbi közzétételt. Hozzátette, egyes aktákat 2023 júniusáig a biztonság kedvéért titokban tartanak. Az amerikai nemzeti levéltár közölte, hogy 515 dokumentumot teljes egészében, további 2545 dokumentumot pedig részben visszatartanak.

The @USNatArchives has posted 12,879 documents subject to the President John F. Kennedy Assassination Records Collection Act of 1992 (#JFK Act).



To access the released documents, go to: https://t.co/MGai86qTOm pic.twitter.com/al8lWj2MFr