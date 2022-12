Újabb szála van a Katar-gate-ügynek

A napokban derült ki, hogy Katar mellett Marokkó is érintett abban a korrupciós ügyben, amelyben letartóztatták az Európai Parlament alelnökét, Eva Kailit. A Politico most részletezte, hogy Marokkó esetében is több mint egy évtizedre visszamenően látni lehet azt, hogy az ügy gyanúsítottjai az afrikai ország érdekeit képviselték.