Hiány van a kísérleti állatokból az Egyesült Államokban

A helyzetről a Financial Times írt hosszú cikket. Kifejtették: a kísérleti majmokból – például makákókból – részben azért van hiány, mert egyrészt egyre több kutatáshoz használják fel őket, közben pedig az import jelentősen visszaesett azóta, hogy Kína 2020-ban betiltotta az exportjukat.

Ezen túl nemrég Kambodzsában – amely az Egyesült Államok legnagyobb beszállítója e téren – is kitört egy csempészbotrány, amelynek következtében onnan is kevesebb állat érkezhet Amerikába a közeljövőben. Mindezek miatt az állatok ára mostanára a háromszorosára nőtt a 2019-eshez képest,

és a kialakult hiány miatt már most több hónapos vagy egyéves késésben van számos tudományos kutatás.

Az amerikai tudósok emiatt arra kérték a kormányzatot, hogy indítsanak egy saját tenyészprogramot azért, hogy belföldi forrásból tudják biztosítani a kísérleti állatokat.

Ha a vállalkozások és a tudományos kutatók nem jutnak hozzá azokhoz a nem emberi főemlős kísérleti alanyokhoz, amelyekre szükségük van, akkor leáll a munka. Ebben az esetben búcsút mondhatnak az új vakcináknak és gyógyszereknek

– mondta erről a Financial Times-nak Matthew Bailey, a National Association for Biomedical Research elnöke. A portál azt is megjegyezte, hogy a tudományos kísérletekhez használt egyik makákófajtát idén júliusban felvették a veszélyeztetett fajok közé.

A Peta nevű állatvédelmi csoport minderről azt mondta a Financial Timesnak, hogy ma már sokkal jobb kutatási eszközök is vannak, amivel a kísérleti állatokat helyettesíteni tudnák. A szervezet mindemellett arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban az Egyesült Államokban végzett tenyésztőprogramok nem voltak túl sikeresek, rengeteg állat elpusztult a tenyésztettek közül.