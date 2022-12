Kifogták a világ egyik legnagyobb halát

A Skóciából származó Dean McEwan azt mondta, hogy élete harcát vívta a halszörnnyel, miután az ráharapott a csalira. A hatalmas példányt másfél órán keresztül fárasztotta a kitartó horgász. Miután kihúzták a partra, a halat három ember segítségével sikerült egy nagy hálóba emelni, hogy a fogást megmérhessék.

Miután feljegyezték a hal súlyát és a méreteit, és pózoltak vele a horgászok, a kimerült Dean McEwan biztonságban visszaengedte az élőlényt a tóba. Minden bizonnyal ez a legnagyobb harcsa, amelyet egy brit fogott – írja a Daily Mail.

