Génszerkesztett tyúkok menthetik meg a levágástól a kakascsibék milliárdjait

A tudományos áttörés megelőzheti évi több milliárd hímivarú csirke levágását, amelyeket csak azért selejteznek le, mert nem tojnak tojást.

A nőstény csibék és a kifejlődésük után tojt tojásaik már nem tartalmazzák az eredeti génmódosítás nyomát.

Nagy hatással lesz a baromfiipar állatjólétére az általa Golda-tyúknak nevezett szárnyas kifejlesztése – nyilatkozta a BBC-nek a Tel Aviv melletti Volkani Intézet munkatársa, a projekt vezető kutatója.

„Roppant boldog vagyok, hogy kifejlesztettünk egy olyan rendszert, amely valóban forradalmasíthatja az iparágat, mindenekelőtt a csirkék javára, ugyanakkor mindannyiunk számára, hisz a kérdés a Föld szinte minden lakóját érinti” – mondta Dr. Juval Cinnamon.

A kutatást egy állatvédő csoport is felkarolta.

A tömegmészárlást – a kakascsibéket általában bedarálják – azért folytatják, mert kereskedelmi értékük nincs, felnevelésük pedig egyszerűen nem gazdaságos.

A tudósok olyan DNS-t szerkesztettek a Golda-tyúkba, amely képes megállítani a hím embriók fejlődését a tojásokban. A DNS azután aktiválódik, hogy a tojásokat több órán keresztül kék fénnyel világítják meg.

A nőstény csirkeembriókat nem befolyásolja a kék fény, így normálisan fejlődnek. Dr. Cinnamon szerint sem a csibékben, sem a később általuk tojt tojásokban semmilyen genetikai elváltozás nem tapasztalható.

– mondta a kutató, aki szerint az egyetlen apró különbség a termelési folyamatban a kék fény alkalmazása.

Dr. Cinnamon csapata nem tette közzé a kutatás részleteit, mivel a technológiát saját cégük révén kívánja licencbe adni. Az állításokat a kutatócsoporttól független tudósok egyelőre nem tudták értékelni.

Az izraeli csapat azonban együttműködött a Compassion in World Farming, rövidítve CIWF elnevezésű brit állatjóléti szervezettel, amelynek munkatársai három éven át látogatták a céget és figyelemmel követték a kutatást. Szerintük az áttörés „igazán fontos fejlemény” lehet az állatjólét szempontjából.

„Általában nagyon óvatos vagyok a haszonállatok génszerkesztésével kapcsolatban. De ez egy kivételes eset, amit én és a CIWF munkatársai egyaránt támogatunk” – mondta Peter Stevenson, a szervezet főtanácsadója.

