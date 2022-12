Pórul járhat, aki az ünnepek alatt repülővel akar Angliába utazni

Nemrég beszámoltunk arról, hogy a brit közlekedési szakszervezetek sztrájkot hirdettek az ünnepek idejére. A munkabeszüntetés miatt Anglia, Skócia és Wales főbb repülőterei megbénulhatnak, és az sem lehetetlen, hogy járatokat is törölni kell majd.

A Wizz Air szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében most arról tájékoztatta az utasokat, hogy a határrendészet dolgozói is sztrájkolni fognak.

A munkabeszüntetés december 23-án, 24-én, 25-én, 28-án, 29-én és 30-án várható, de előre láthatóan a december 26. és 31. reggelén induló és érkező járatokra is kihathat.

Bár a demonstráció elsődlegesen az ország területére beutazó utasokat fogja érinteni, komoly fennakadásokra lehet számítani.

Elsősorban az útlevél-ellenőrző pontoknál várható jelentősen megnövekedett várakozási idő, illetve a poggyászkézbesítés is lelassulhat

– írta a Wizz Air.

A vállalat végül emlékeztette utasait arra, hogy „amennyiben jegyükhöz WIZZ Flex szolgáltatást vásároltak, térítésmentesen átfoglalhatják utazásuk időpontját, ezzel elkerülve a sztrájk okozta esetleges fennakadásokat”.