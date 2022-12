Már a gyerekek körében is terjed a tridémia

A láz csökkentésére és a fájdalmak enyhítésére szolgáló gyógyszerek ezen a télen nagy a kereslet, mivel az Egyesült Államokban megugrott az RSV (óriássejtes tüdőmegbetegedés − a szerk.), az influenza és a koronavírus előfordulásainak száma a gyermekek körében. A szülők nehezen találnak vény nélkül kapható lázcsillapítókat, például paracetamolt (Coldrex, Saridon, Panadol) vagy ibuprofent (Advil, Algoflex), valamint amoxicillint (Augmentin), a gyakori gyermekbetegségek, például fül- vagy felső légúti fertőzések kezelésére felírt antibiotikumot. A CVS Health Corp. és a Walgreens Boots Alliance Inc. egyaránt bejelentette, hogy vásárlási korlátozást vezettek be a gyermekek megfázásos és influenza elleni gyógyszereire − írta meg a The Wall Street Journal.

Az IRI piackutató cég szerint a gyermekeknek szánt, vény nélkül kapható gyógyszerek eladása 80 százalékkal nőtt az egy évvel korábbi négyhetes időszakhoz képest, és összesen több mint 86 millió dollárt tett ki. Ehhez az infláció is hozzájárult, de az IRI szerint elsősorban a növekvő kereslet okozza a hiányt. A szülők kevesebb gyermekgyógyászati fájdalomcsillapító közül választhatnak, a lehetőségek száma 7 százalékkal csökkent az egy évvel ezelőttihez képest.

Mivel mindhárom betegség egyszerre terjedt el, különösen a gyermekek körében, a beszállítóknak egyre nehezebb volt lépést tartaniuk a fogyasztói igényekkel. Mivel az RSV-ben vagy koronavírusban szenvedő kisgyermekek számára nincs gyógyszeres kezelési lehetőség, a gyermekorvosok főként vény nélkül kapható fájdalomcsillapítók adását javasolják.

Kanadában is hasonló hiány tapasztalható. Novemberben a kormány tisztviselői sürgősségi rendeletet adtak ki, amely lehetővé tette az acetaminofen és az ibuprofen behozatalát az Egyesült Államokból és Ausztráliából. Mind Kanadában, mind az Egyesült Államokban a gyógyszerhiány súlyosbította a kórházi rendszer túlterheltségét.

(Borítókép: John Moore / Getty Images)