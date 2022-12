Ismét bakizott Joe Biden

Rob Malley, az Egyesült Államok iráni megbízottja október végén azt közölte, hogy az amerikai kormányzat jelenleg nem vesztegeti az idejét az iráni atomalku felélesztésére tett kísérletekre, figyelembe véve Teherán tüntetők elleni fellépését, Oroszország ukrajnai háborújának támogatását és Irán álláspontját a nukleáris programjával kapcsolatban − írta meg a Neokohn.

A most nyilvánosságra került videón egy feltehetően disszidens iráni nő arra kérte Joe Bident, hogy jelentse be nyilvánosan is, hogy a közös átfogó cselekvési terv (JCPOA), ahogy az iráni atomalkut hivatalosan nevezik, halott.

Joe Biden azt válaszolta a nőnek, hogy ezt több okból nem fogja megtenni.

Ezután azonban hozzátette:

Az atomalku halott, de ezt nem fogjuk bejelenteni. Ez egy hosszú történet.

A nő erre azt válaszolta Bidennek, hogy az iráni rezsim nem a népet képviseli.

Tudom, hogy nem képviselik magukat. De lesz egy atomfegyverük, amit képviselni fognak

− válaszolta az amerikai elnök.

(Borítókép: Joe Biden. Fotó: SAUL LOEB / AFP)