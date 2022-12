Kínából jöhet a járvány újabb hulláma, csúcsra járatják a krematóriumokat

Az Egészségügyi Világszervezet több vezető tudósa és tanácsadója szerint túl korai lenne győzelmet hirdetni a koronavírus felett, mivel Kínából érkezhet egy újabb pusztító hullám.

Kína elkezdett enyhíteni a zéró-Covid politikáján, miután példátlan nagyságú tiltakozás tört ki ellene. Az előrejelzések szerint a világ második legnagyobb gazdasága a hirtelen irányváltás után 2023-ban több mint egymillió halálesettel nézhet szembe – világít rá a The Guardian.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója szerdán aggodalmának adott hangot a Covid–19-világjárvány terjedése miatt Kínában, egyben sürgette Kínát, hogy összpontosítson a fertőzésnek leginkább kitettek beoltására, és felajánlotta ebben a WHO támogatását is.

Kína keményvonalas járványpolitikája viszonylag alacsonyan tartotta a fertőzésszámot és a halálesetek számát az 1,4 milliárdos lakosság körében, de a szabályok enyhítése megváltoztatta a globális képet – vélekednek a szakértők.

Érkezhet a következő hullám

„A kérdés az, hogy nevezhetjük-e posztpandémiának, amikor a világ egy ilyen jelentős része valójában éppen most lép be a második hullámba” – mondta Marion Koopmans holland virológus, aki tagja a WHO azon bizottságának, amelynek feladata, hogy tanácsot adjon a Covid-veszélyhelyzetben.

Koopmans és a WHO más tanácsadói január végén teszik meg a riasztási szintre vonatkozó ajánlásukat. A végső döntést Ghebreyesus hozza meg, és nem köteles követni a bizottság ajánlását.

több globális egészségügyi szakember is arra figyelmeztet, hogy a vírus belföldi terjedése, illetve a megfékezés hiánya lehetőséget adhat a mutációra, ami egy veszélyes új változat létrejöttét eredményezheti.

A WHO-val és a GISAID vírusadatbázissal egyaránt megosztott kínai adatok szerint az ott keringő változatok a világszerte uralkodó omikron és annak mellékágai, bár a teljes körű adatok hiánya miatt a kép nem teljes – szögezte le a The Guardian.

Telnek a krematóriumok

A Financial Timesnak egy pekingi krematórium munkatársai elmondták, hogy szerdán legalább harminc, koronavírusban elhunyt ember holttestét hamvasztották el. Előzőleg a lap riporterei két hullazsákot láttak egy speciális, koronavírusos betegek számára kijelölt kórházban.

150 holttestet hamvasztottunk el szerdán, ami sokszorosa egy átlagos, tavalyi téli napnak. Ebből harmincnak vagy negyvennek volt Covidja

− mondta egy állami tulajdonú pekingi temetkezési vállalat névtelenséget kérő alkalmazottja.

A kínai hatóságok december 4-e óta országszerte nem jelentettek a koronavírushoz kapcsolódó halálesetet. Két pekingi krematórium munkatársai azonban azt mondták, hogy a halálesetek száma összességében jóval magasabb a szokásosnál, mivel a fővárosba megérkezett az első jelentős koronavírus-járvány.

(Borítókép: Kevin Frayer / Getty Images)