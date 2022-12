Katonákat vezényelnek a brit repterekre, hatalmas káosz van készülőben

A brit kormány már készül a határőrök péntektől kezdődő munkabeszüntetésére, és katonákat vezényelnek a repterekre, hogy a határok biztonságának megőrzése érdekében betudjanak avatkozni. A határőröket képviselő szakszervezet bejelentése szerint a sztrájk december 23-tól egészen december 31-ig tart – tájékoztatott az Egyesült Királyság kormánya.

A határokra több ezer embert, köztük közszolgákat és katonákat is vezényelnek, hogy helyettesítsék a sztrájkolókat és beléptethessék az Egyesült Királyságba utazókat. A kormány továbbá szorosan együttműködik a repülőterekkel és mindent megtesznek annak érdekében, hogy a beutazás probléma mentes legyen, ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy jelentős késésekre és fennakadásokra számítania a beutazóknak.

A sztrájk miatt bezárhatnak egyes repterek az Egyesült Királyságban

Az utasoknak hosszabb várakozásai időre kell készülniük, és a kormány azt javasolja, hogy utazásaik előtt tájékozódjanak az utazási irodájuktól, légitársaságaiktól az esetlegesen felmerülő fennakadásokról. Hozzáteszik, hogy az e-kapuk továbbra is a megszokott módon működnek, és arra biztatnak minden arra jogosultat, hogy használja őket, mivel ez a leggyorsabb és leghatékonyabb módja a határellenőrzésen való áthaladásnak.

Steve Dann, a határőrség operatív főigazgatója elnézést kért az Egyesült Királyságba belépő utazóknak okozott esetleges fennakadásokért. Továbbá elmondta, hogy a határőröknek elsődleges célja, hogy állampolgáraikat és a határokat biztonságban tartsák.

Az utazási ágazat partnereivel együttműködve biztosítjuk, hogy továbbra is ki tudjuk elégíteni a kritikus fontosságú igényeket, és támogatni tudjuk az utasok és áruk határon való átjutását

– fogalmazott a főigazgató a The Guardiannak, aki nem zárja ki annak a lehetőségét sem, hogy a sztrájk miatt egyes határátkelőket és reptereket be is kell majd zárni, mert nem lesz elég ember, aki beléptesse az országba érkezőket.

A brit kormány közleménye szerint a leginkább értintett határok a Birminghami repülőtér, a Cardiff Airport, a London-Gatwick repülőtér, a Glasglow Airport, a London-Heathrow-i repülőtér 2-es, 3-as, 4-es és 5-ös terminálja, valamint a Manchester repülőtér, illetve a Newhaven kikötő.

Azonban nem a sztrájk az egyetlen tényező, amely fennakadásokat okozhat. A kedvezőtlen időjárás vagy a járatok késése is hatással lehet az utazásra, ami azt jelenti, hogy az utasok számára elengedhetetlen, hogy előre tervezzenek és naprakészen tájékozódjanak a legfrissebb információkról a megfelelő forrásokból, például a repülőterek és a légitársaságok honlapjairól – olvasható a közleményben.

(Borítókép: Utasok a londoni Heathrow repülőtéren 2022. június 27-én. Fotó: Henry Nicholls / Reuters)