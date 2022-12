Öltözete miatt szállt bele Zelenszkijbe az amerikai konzervatív sztártévés

Tucker Carlson, a Fox News műsorvezetője azzal vádolta az ukrán elnököt, hogy úgy öltözködik, mint egy „sztriptízbár tulajdonosa, aki pénzt követel” az Egyesült Államok elnökétől. Donald Trump volt elnök fia is beleállt az ukrán elnökbe, akit nemes egyszerűséggel „jóléti királynőnek” nevezett.

Tucker Carlson: Zelensky shows up to DC looking like a strip club manager and demanding money. Our aging leadership class will give him billions from our crumbling economy pic.twitter.com/aIvgiQvkJ0