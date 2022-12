Egy fillér adót sem fizetett elnöksége utolsó évében Donald Trump

Donald Trump többször szembeszállt a konvenciókkal, és mind elnökjelöltként, mind hivatalban lévő elnökként elutasította adóbevallásainak közzétételét. Az Egyesült Államok adóhivatalának (IRS) felügyeletéért és az adópolitikáért felelős bizottság már régóta kereste és végül néhány hete végre megszerezte Trump 2015 és 2020 közötti időszakra vonatkozó adóbevallásait. Kijelentett célja az volt, hogy áttekintse, hogyan hajtja végre az IRS a szövetségi adótörvényeket egy elnökkel szemben, és hogyan biztosítja azok betartását − írta meg a CNN Business.

Az adóhivatal nem ellenőrizte megfelelően Trumpot

A pénzügyi bizottság azt állítja, hogy az IRS elnöki ellenőrzési programját nem megfelelően alkalmazták Trump hivatali ideje alatt.

A jelentés megállapította, hogy Trump elnöksége alatt az IRS csak egyetlen kötelező ellenőrzést indított − a 2016-os adóbevallására vonatkozóan. Erre pedig csak 2019 őszén került sor, miután Richard Neal, a bizottság elnöke levelet küldött a hatóságnak, amelyben kérte az IRS-től Trump bevallásait és adózási adatait.

Megjegyezte továbbá, hogy az ügynökség még az év elején ellenőrzést indított a volt elnök 2015-ös bevallására vonatkozóan, de azt nem minősítették kötelezőnek.

A 2017-es adóbevallást eközben „értékeltnek és szükség esetén vizsgálatra szoulónak” jelölték meg. Továbbra sem világos, hogy az IRS miért nem volt aktívabb Trump bevallásainak ellenőrzésében, amíg elnök volt.

A folyamatban lévő kongresszusi vizsgálat ellenére az előző kormányzat nem adott prioritást a kötelező ellenőrzési programnak

− állítja a jelentés.

Ron Wyden szenátor, aki a szenátus adóügyi bizottságának korelnöke, szerdán azt mondta, hogy

az IRS elaludt a kormánynál, és az elnöki ellenőrzési program befuccsolt. Semmi sem indokolja, hogy a kongresszusi vizsgálatig nem végezték el az előírt elnöki ellenőrzéseket. További kérdéseim vannak azzal kapcsolatban, hogy az erőforrás-problémák vagy a Fehér Ház politikai megtorlásától való félelem milyen mértékben járult hozzá a mulasztásokhoz.

Trump nem fizetett szövetségi jövedelemadót utolsó elnöki évében

Miután éveken át nagy veszteségeket görgetett maga előtt, hogy szövetségi jövedelemadó-kötelezettségét nagymértékben csökkentse vagy teljesen lenullázza, Trump jelentős adót jelentett be elnöksége középső két évében, a bizottsági jelentés táblázatai szerint.

Trump 2018-ban és 2019-ben összesen 1,1 millió dollár szövetségi jövedelemadót fizetett, ami szöges ellentétben áll a 2017-ben fizetett 750 dollárral és a 2020-as 0 dollárral. Adóköteles jövedelme 2018-ban megközelítette a 23 millió dollárt, amely tartalmazott egy 22 millió dolláros tőkenyereséget. A következő évben közel 3 millió dollár adóköteles jövedelmet jelentett, 9 millió dolláros tőkenyereséggel.

Trump 2020-ban azonban több mint 16 millió dolláros veszteséget jelentett, ami elég nagy ahhoz, hogy szövetségi jövedelemadó-számlája abban az évben 0 dollárra csökkenjen.

A The New York Times vizsgálata szerint sok éven át, még az elnökjelöltségért való indulása előtt Trump hatalmas nettó működési veszteségeket jelentett be, amelyeket átvihetett és alkalmazhatott a következő adóévekre, ami jelentősen csökkentette vagy egyszerűen eltörölte az éves jövedelemadó-kötelezettségét.

Bizottság megjegyezte, hogy Trump 2015-ös bevallásában 105 millió dollár veszteséget jelentett, 2016-ban 73 millió dollárt, 2017-ben 45 millió dollárt, 2018-ban pedig 23 millió dollárt.

(Borítókép: Donald Trump 2022. november 15-én. Fotó: Joe Raedle / Getty Images)