Több ember meghalt a tartályautó felrobbanása után Johannesburgban

A teherautó vezetője, az LP Gas munkatársa egy alacsonyan fekvő híd alatt akart áthajtani, ami súrolta a jármű tetejét. Ekkor történhetett valami, ami a robbanáshoz vezetett.

A robbanás miatt betört a Tambo Memorial Kórház sürgősségi osztályának teteje, emellett több autó totálkáros lett, a közeli épületek pedig megrongálódtak, írja a Reuters.

A mentősök már a helyszínen vannak, és azt mondják, hogy több halálos áldozat és súlyos sérült van.

A robbanásról egy videó is készült, amit a Twitterre töltött fel egy felhasználó.

Eight people are killed when a gas tanker exploded in a residential area in Boksburg,Johannesburg on Saturday morning. The driver of the truck, which belongs to LP Gas, drove under a low-lying bridge, scraping the top of the vehicle. This is suspected to have caused the explosion pic.twitter.com/ycAa5uS5o8