Lehet, hogy nem indulhat a következő elnökválasztáson Donald Trump

A 814 oldalas dokumentum részletesen ismerteti a testület 18 hónapos vizsgálatának megállapításait, több mint ezer tanúmeghallgatásra és több mint egymillió oldalnyi forrásanyagra támaszkodva. A bizottság „több részből álló összeesküvést” talált, amelyet Trump és legközelebbi szövetségesei szerveztek, mindezt azzal a céllal, hogy 2020-as választási vereségét eliminálják − írta meg az AP hírügynökség.

A hét demokratából és két republikánusból álló bizottság azt állítja, hogy megpróbálja megakadályozni, hogy hasonló valaha is megismétlődjön.

A testület célja az is, hogy

megakadályozza, hogy Trump, aki újra indul az elnöki posztért, valaha is visszatérjen a hatalomba.

A testület egyebek mellett azt javasolja, hogy a kongresszus fontolja meg az ő és az őt segítő személyek szövetségi tisztségekből való kizárását a lázadásban játszott szerepe miatt, amelyben támogatóinak erőszakos tömege megrohamozta a Capitoliumot, és megzavarta Joe Biden elnök győzelmének hitelesítését.

Országunk túl közel jutott ahhoz, hogy egy legyőzött elnök sikeres zsarnokká váljon azáltal, hogy felforgatja demokratikus intézményeinket, erőszakot szít, és − ahogy én láttam − megnyitja az ajtót azok előtt, akiknek gyűlölete és bigottsága minden amerikai egyenlőségét fenyegeti

− írta a jelentés előszavában a bizottság elnöke, Bennie Thompson Mississippi állam demokrata képviselője.

Donald Trump nem volt passzív nézője ezeknek a hazugságoknak. Aktívan terjesztette őket. A hamis állítások január 6-án erőszakra provokálták támogatóit. Trump Washingtonba hívta őket, és tüzes beszédében arra utasította őket, hogy vonuljanak a Capitoliumhoz

− írta a bizottság.

És miután kitört az erőszak, Trump órákat várt, hogy megálljt parancsoljon neki. Ez a bizottság szerint „kötelességmulasztás” volt.

Mi fog ezután történni?

A bizottság a következő héten feloszlik, mivel az új, republikánus vezetésű képviselőház január 3-án teszi le az esküt. A testület azonban gondoskodott arról, hogy munkájának eredménye tovább folytatódjon, hivatalosan is ajánlva, hogy az igazságügyi minisztérium négy bűncselekmény miatt folytasson vizsgálatot és emeljen vádat Trump ellen.

Bár az úgynevezett büntetőjogi felterjesztésnek nincs valódi jogi státusza, ez egy erőteljes nyilatkozat a bizottság részéről, és növeli a politikai nyomást, amely már most is Merrick Garland igazságügyi miniszterre és Jack Smith különleges ügyészre nehezedik, aki már most is vizsgálatot folytat január Trump cselekedeteinek ügyében.

A bizottság azt javasolta, hogy a minisztérium vizsgálja meg a felkelés segítése, hivatalos eljárás akadályozása, az Egyesült Államok megtévesztésére irányuló összeesküvés és hamis nyilatkozat megtételére irányuló összeesküvés vádját.

A bizottság a munkáját, beleértve a jegyzőkönyveket is, nyilvánosságra hozza, hogy az igazságügyi minisztérium és a nyilvánosság is megismerhesse azt.

(Borítókép: Donald Trump. Fotó: Alex Wong / Getty Images)