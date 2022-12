Lövöldözés Párizsban: ezt mondta a rendőröknek a fegyveres támadó

A Le Monde szerint az áldozatok mindannyian a kurd közösség tagjai voltak, és a kulturális központban és a kulturális központ előtt haltak meg. A központ szóvivője, Agit Polat azzal vádolta a francia hatóságokat, hogy ismételten nem védték meg a közösségüket, amely terrortámadásnak minősítette a lövöldözést.

Laure Beccuau párizsi ügyész közleményében azt állította, hogy a támadásban egy nő és két férfi meghalt, három ember pedig megsebesült.

Az Agence France-Presse megszólaltatott egy szemtanút, aki azt mondta, hét vagy nyolc lövés dördült el. A nő szerint teljes volt a pánik az utcában, mindenki rohant, hogy fedezéket találjon magának. Az utcában lévő egyik étterem tulajdonosa azt mondta, látták, amint egy idős fehér férfi belépett a kulturális központba, és tüzet nyitott. Az elkövető aztán állítólag besétált a szomszédos fodrászszalonba is.

A francia média arról számolt be, hogy egy 69 éves férfi követte el a fegyveres támadást. Beccuau elmondta, hogy a gyanúsítottat – aki a hírek szerint mozdonyvezetőként dolgozott a nyugdíjazásáig – december 12-én szigorú feltételek mellett engedték ki a börtönből, miután letöltötte a rá kiszabott büntetést. Francia sajtóhírek arról számoltak be, hogy a férfi korábban karddal támadt illegális bevándorlókra.

A francia belügyminiszter, Gérald Darmanin a pénteki lövöldözés helyszínén azt mondta, hogy a támadó célpontjai „nyilvánvalóan külföldiek” voltak, az azonban még nem világos, hogy a férfi bármilyen szélsőséges politikai szervezettel kapcsolatban állt volna, írja az MTI.

A Le Parisien egy meg nem nevezett rendőrségi forrásra hivatkozva azt mondta, hogy a férfi pénteki letartóztatása során azt mondta a rendőröknek, hogy „nem szereti a kurdokat”, írja a Guardian.

„A franciaországi kurdok kegyetlen támadás célpontjai voltak Párizs szívében” – fogalmazott a Twitteren Emmanuel Macron francia elnök. Hozzátette: együttérez az áldozatokkal, szeretteikkel és azokkal, akik az életben maradásért küzdenek, emellett elismerését fejezte ki a rendvédelmi szervek bátorságáért és higgadtságáért.

Olaf Scholz német kancellár pénteken részvétét fejezte ki, mondván, hogy „ma szörnyű tett rázta meg Párizst és Franciaországot”.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter is „legmélyebb együttérzését” fejezte ki az áldozatoknak, és a Twitteren azt írta, gondolatai a kurd közösséggel és Franciaország népével vannak ezen a „szomorú napon”.

