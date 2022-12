Legutóbb még arról számoltunk be Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter közlése alapján, hogy az Európai Bizottság és a magyar kormány aláírt egy partnerségi megállapodást. A miniszter akkor azt mondta, hogy Magyarország minden célját elérte.

Az Európai Bizottság nem sokkal Navracsics Tibor bejelentése azonban ismét megszólalt. A Reuters szerint ugyanis közölték:

Magyarország a 2021 és 2027 közti EU-s költségvetés teljes kohéziós alapját, vagyis 22 milliárd eurót (körülbelül 8800 milliárd forintot) elveszíthet, ha nem teljesít bizonyos feltételeket.

Mindezt azért is figyelemreméltó, mert a Bizottság először csak ennek az összegnek a harmadát, 7,5 milliárd eurót (3000 milliárd forint) fagyasztott be, majd a decemberi Európai Tanács ülésén született kompromisszumban ezt is mérsékelték 6,3 milliárd euróra.

Most ehhez képest írták azt a Reuters szerint, hogy Magyarország mind a 22 milliárd eurót elveszítheti, ha nem teljesíti azt a 17 feltételt, amelyről még az ősszel megállapodott az Európai Bizottság Magyarországgal azért cserébe, hogy feloldják a befagyasztott forrásokat.

A pedofiltörvény eltörlését követelhetik

Ezen kívül az Európai Bizottság egyik biztosa olyan új feltételeket is szabott a mostani nyilatkozatában, amelyekről eddig nem esett szó nyilvánosan az őszi tárgyalásokkal összefüggésben. Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős uniós biztos a Reuters szerint úgy fogalmazott:

Az Európai Bizottság úgy véli, hogy az [európai uniós] Alapjogi Chartára vonatkozó horizontális feljogosító feltétel még nem teljesült. Ez azt jelenti, hogy a Bizottság nem tudja jóváhagyni a Magyarországi költéseket. Folytatjuk a munkát a magyar hatóságokkal annak érdekében, hogy megoldjuk a helyzetet.

Az úgynevezett horizontális feljogosító feltételek olyan előfeltételek az Európai Bizottság értelmezése szerint, amelyeknek mindenképp meg kell felelniük a tagállamoknak.

A Bizottság most azt is közölte, hogy Magyarországon milyen területeken vannak hiányosság ennek az előfeltételnek a teljesítéséhez. Ezek közt említették a 2021-es gyermekvédelmi törvényt (más néven: pedofiltörvényt), valamint azt is jelezték, hogy a tudományos szabadság kérdésköre, és a menedékjoghoz való hozzájutás tekintetében is problémák állnak fenn.

A Reuters szerint mindez akár azt is jelentheti, hogy

az Európai Bizottság szinte a teljes kohéziós alapot megvonhatja Magyarországtól,

ha úgy ítéli meg, hogy a magyar törvények továbbra sem felelnek meg az EU alapjogi chartájának. Ez alól mindössze a kohéziós alap 1,5 százaléka (körülbelül 130 milliárd forint) lehet a kivétel, amelyhez Magyarország bármilyen feltétel teljesítése nélkül hozzájuthat a Reuters szerint.

Hasonlóan értelmezte a fejleményeket a Bloomberg hírügynökség is, amely szó szerint idézte Stefan De Keersmaeckernek, az Európai Bizottság szóvivőjének erre vonatkozó nyilatkozatát is. „Amíg a feljogosító feltételeket nem teljesítik, addig a bizottság nem hagyhatja jóvá azokat a költéseket, amelyekre Magyarország a forrásokat kérte” – mondta.

A befektetők egyelőre nem pánikolnak

Talán meglepő lehet, de a pénzpiacon mostanáig egyáltalán nem éreztette a hatását az Európai Bizottság nyilatkozata. A forint folytatta menetelését ezután is, sőt, hosszú ideje most először esett be a 400-as határ alá az euró.

A jelenség esetleg annak tudható be, hogy a befektetők sem tudják még eldönteni, hogy mennyire vehető komolyan a Bizottság mostani nyilatkozata, vagy nagyobb hitelt adnak a korábbi hírnek, miszerint megtörtént a megegyezés Magyarország és az Európai Bizottság közt.

Kérdéseket küldtünk

Az Európai Bizottság új állásfoglalásával kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Miniszterelnökségnek, valamint Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszternek.