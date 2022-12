Először jelentkezett be karácsonykor III. Károly

Károly király karácsonyi beszédében megemlékezett édesanyjáról, a szeptemberben meghalt II. Erzsébetről, valamint hangsúlyozta az egykori uralkodó emberekbe és Istenbe vetett hitét is.

Az uralkodó szót ejtett a fegyveres erők és a sürgősségi szolgálatok önzetlen odaadásáról, az egészségügyi és szociális szakemberek munkájáról, valamint a tanárokról és minden olyan közszolgálatban dolgozóról is, akinek elkötelezettsége a közösségek középpontjában áll.

Károly kitért arra is, hogy a szorongásokkal teli nehézségek idején vannak, akik azért küzdenek, hogy kifizessék a számláikat, vagy legyen a családjuknak étele. Kiemelte azokat is, akik étellel, más adománnyal, valamint az idejükkel segítették azokat, akiknek a legnagyobb szükségük van erre.

A BBC tudósításában kitértek arra is, hogy a beszéd közben az élelmiszerbankokról, valamint a királyi család tagjairól, így Kamilla királynéról, Vilmos hercegről, Katalin hercegnőről, Eduárd wessexi grófról és Anna hercegnőről is vágtak be felvételeket, de Harry hercegről és Meghan Markle-ről nem.

(Borítókép: Paul ELLIS / AFP)