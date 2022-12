Kínából újabb mutáns pusztíthat végig a világon

Kína más országokhoz hasonlóan kezdte kezelni az eseteket ahelyett, hogy a vírus terjedését teszteléssel, karanténnal és más, korábban alkalmazott, a mozgásra vonatkozó szabállyal szüntetné vagy akadályozná meg. Ennek az az oka, hogy az elmúlt hetekben már azon igyekeznek a kínai hatóságok, hogy megfordítsák a gazdasági visszaesést az országban. Az új szabályoknak azonban az lett az eredménye, hogy egyre több a beteg, és megteltek a kórházak.

Egyre nagyobb a baj

A kínai Egészségügyi Bizottság november 29-én kampányt hirdetett az idősebb kínaiak oltási arányának növelésére, ami egészségügyi szakértők szerint kulcsfontosságú a válság elkerülése érdekében. Kína két éven át alacsonyan tartotta a megbetegedések számát a „zéró-Covid” stratégiával, amely elszigetelte az embereket és milliókat zárt be otthonukba.

Most, hogy visszavett ebből a megközelítésből, olyan nagy méretű járványkitörésekkel kell szembenézni, amilyennel korábban még nem találkozott.

Az egészségügyi bizottság ebben a hónapban csak hat Covid–19 halálos áldozatot regisztrált, így az elhunytak száma hivatalosan 5241 fő. Ez a szám azonban feltehetően nem valós: nagyon sok család arról számolt be, hogy hozzátartozóik halálát nem számolták bele a statisztikákba. Továbbá Kína csak a tüdőgyulladásban vagy légzési elégtelenségben elhunytakat adja hozzá a hivatalos Covid–19-áldozatok számához.

A szakértők szerint Kínában 1-2 millió haláleset várható 2023 végéig.

A kínai hatóságok utasították a területileg illetékeseket, hogy keressenek meg minden 65 évest vagy annál idősebbet, és rögzítsék, valamint tartsák számon egészségi állapotukat. Az állami média egyben komoly kampányt indított annak érdekében, hogy rávegyék az időseket az oltakozásra. A kínai főváros egyes kerületeiben a 60 év felettieknek akár 70 dollárnak megfelelő mennyiségű jüant is ígérnek, ha beolttatják magukat – az AP szerint.

A Nemzeti Egészségügyi Bizottság december 23-án jelentette, hogy a naponta beoltott emberek száma országszerte több mint kétszeresére, 3,5 millióra emelkedett. Ez azonban még mindig csak töredéke annak a több tízmillió oltásnak, amelyet 2021 elején naponta beadtak. Az idősebb embereket riasztják a kínai gyártású oltóanyagok lehetséges mellékhatásai, hiszen azoknál korábban a kormány nem közölte a 60 év feletti embereken végzett tesztek eredményeit.

Ugyanakkor a hivatalos statisztikák szerint az emberek több mint 90 százaléka be van oltva, de a 80 év felettieknek csak mintegy kétharmada. A 2020-as népszámlálás szerint Kínában 191 millió 65 éves vagy annál idősebb ember él. A sanghaji The Paper című hírportál is elismeri: a 80 év felettiek átoltottsága még messze van a kívánatostól, és az idősek nagy kockázatnak vannak kitéve.

Már adatok sincsenek, jöhet az új mutáns

Ahogy arról beszámoltunk, Kína leállította a napi járványadatok közlését. A kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság közleménye szerint az adatokat csak a közegészségügyi intézet számára továbbítja tájékoztatás és kutatás céljából. Viszont a közleményből nem derül ki, milyen gyakran történik adatközlés. Az egészségügyi minisztérium feladatait ellátó kínai Nemzeti Egészségügyi Bizottság

vasárnap leállította a járvánnyal kapcsolatos napi adatok közlését,

miután kétségek merültek fel a hitelességükkel kapcsolatban, különösen a korlátozó intézkedések feloldása utáni rohamosan nagy számú megbetegedés miatt. Ahogy arról a Napi.hu részletesen beszámolt a számok elkeserítőek, ráadásul a Kínában tapasztalható COVID-19 hullám egy új koronavírus mutánst is rászabadíthat a világra.

Bár a kínai miniszterelnök-helyettes állítása szerint a teljes lakosság oltottsági aránya meghaladja a 90 százalékot, és a "közegészségügyi tudatosság és minőség jelentősen javult”, a John Hopkins szakértői pesszimisták. Mint mondják, az országban nagy a népességszám, ehhez képest viszont alacsony a védettség.

Egy ilyen környezetben a korábbi tapasztalatokból kiindulva adott egy új variáns megjelenése.

Hogy az új mutáns milyen lesz, hogyan hatnak ellene a vakcinák, még a szakemberek sem tudják pontosan. Dr. Stuart Campbell Ray, az egyetem fertőző betegségekkel foglalkozó szakértője szerint az Omikron-variánshoz hasonlít majd.

(Borítókép: Egy idős nő koronavírus elleni védőoltást kap egy oltóhelyen Pekingben 2022. december 11-én. Fotó: Hou Yu/China News Sevice/VCG via Getty Images)