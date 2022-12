Leopárdtámadás történt Indiában

#BREAKING #INDIA



🔴INDIA :#VIDEO MOMENT OF TERRIFYING LEOPARD ATTACK IN JORHAT, ASSAM STATE! 🐯😱



At least 13 people injured.

The big cat is still on the loose.#BreakingNews #UltimaHora #Assam #Jorhat #Leopard #Leopardo #Animals pic.twitter.com/ly7MfG4FzR