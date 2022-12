A királynő, akinek a retiküljeiből értették a szavát

„Teljesen biztos” abban, hogy az uralkodó soha nem fog visszavonulni vagy lemondani a trónról – ezt mondta II. Erzsébetről unokatestvére még 2006-ban, amikor a királynő születésnapi ünnepségeit egy ebéddel kezdte 99 hétköznapi vendég részvételével, akik szintén április 21-én töltötték be 80. életévüket.

A királynő munkája életre szóló – magyarázta Margaret Rhodes, és nem tévedett.

Két nappal a halála előtt II. Erzsébet még mindig aktívan végezte uralkodói teendőit: botjára támaszkodva, de mosolyogva nevezte ki kormányfőnek Liz Trusst. Összesen 15 brit miniszterelnök tőle vette át megbízólevelét.

A királynő már csaknem három hónappal korábban csúcsot döntött: hivatalosan megkoronázott uralkodóként június 13-án immár 70 éve és 127 napja szolgálta hazáját és a Brit Nemzetközösséget, és ezzel túlszárnyalta a thaiföldi király, Bumibol Aduljadedzs országlását.

II. Erzsébet királynő 96 éves korában, 2022. szeptember 8-án hunyt el. Halálhírét este tették közzé, utóbb azonban kiderült, hogy halála beálltát hivatalosan helyi idő szerint 15 óra 10 perckor állapították meg. Nem volt beteg. Természetes halált halt, a hivatalos iratok szerint az idős kort tüntették fel halála okaként.

Utolsó perceiben lánya, Anna hercegnő és a trónon őt követő fia, Károly herceg volt a skóciai, balmorali kastélyban.

Halála számos reakciót váltott ki, és nem csak az együttérzést. Néhány fiatal afrikai képeket és történeteket osztott meg saját nagyszüleiről, akik a brit gyarmati történelem brutális korszakát élték át a királynő hosszú uralkodása alatt.

Elisabeth Alexandra Mary Windsor, a későbbi II. Erzsébet királynő 1926. április 21-én született Londonban. Születésekor még messze állt a koronától: nem apja, a későbbi VI. György, hanem nagybátyja, a későbbi VIII. Eduárd volt a trón várományosa.

Jövőjét azonban már Winston Churchill is előrevetítette, amikor 1928-ban azt mondta róla, hogy csecsemőként is van karaktere, körbevette valamiféle felséges aura, és élénken reflektált a körülötte zajló eseményekre. A családban csak Lilibetnek becézett kislány gyakran meglátogatta nagyapját a Buckingham-palotában. V. György annyira megkedvelte Erzsébetet, hogy titkon azt remélte, egyszer majd belőle lehet a britek királynője.

Halála után legidősebb fia, Eduárd lépett a trónra 1936 januárjában, uralkodása azonban nem tartott sokáig. Még az év decemberében lemondott a trónról, hogy feleségül vehessen egy kétszeresen elvált amerikai színésznőt, Wallis Simpsont. Így Albert yorki herceget VI. György néven koronázták meg 1937-ben.

Tizennégy évvel később az akkor huszonöt éves hercegnő és férje, Edinburgh hercege, mellesleg távoli unokatestvére 1952. február 6-án – egy nemzetközösségi körúton – Kenyában tartózkodott.

Erzsébet és Fülöp az éjszakát a távoli, csak létrán megközelíthető Treetops Hotelben töltötte az Aberdare-erdőben, ahol a páviánokat figyelték a dzsungelben.

Az utolsók között értesültek arról, hogy meghalt a hercegnő édesapja, VI. György király – emlékezett vissza udvarhölgye.

„Hercegnőként mászott fel. A király aznap este meghalt, így királynőként jött le a létrán” – mesélte Lady Pamela Hicks.

Princess Elizabeth entered a #Kenya treehouse 65 yrs ago & emerged the next day as Queen.

The story: https://t.co/byQQ9qRubC#QueenElizabeth pic.twitter.com/G0yOpie5VP