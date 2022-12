Orosz lap: Érthetetlen Orbán Viktor viselkedése

Sokakat megmozgatott az Orbán Viktorral karácsonykor megjelenő interjú, amelyet a Magyar Nemzet készített a kormányfővel. Több politikus is reagált a miniszterelnök szavaira, amely az orosz média figyelmét is felkeltette; a Ria Novosztyi nevű orosz lap pedig egy nem is olyan rövid cikket szentelt arra, hogy választ keressenek a kérdésre: miért nem oroszellenesek a magyarok és Orbán Viktor?