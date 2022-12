Befagyott a Niagara-vízesés

Az elmúlt időszakban rendkívüli fagy, erős szél és havazás sújtotta az Egyesült Államok északi részét és Kanadát. Ennek következtében a Niagara-vízesés egy része is befagyott, jégdarabokat és hófödte sziklákat lehetett körülötte látni – írja a BBC.

Az Egyesült Államok és Kanada határán fekvő vízesésnek csak egyes részei fagytak be, és néhol még mindig lehet látni lezúduló víztömeget. A jelenség egyébként nem számít ritkaságnak, de mindig szemet kápráztató. Ontario államban a házakat és az autókat is vastag jégréteg borította be.

Mint arról beszámoltunk, az Egyesült Államok és Kanada nagy részét komoly hideg, erős szél és havazás sújtotta múlt hétvégén. Az egyik leginkább érintett állam New York volt, ahol egyes térségekben egy nap alatt több mint egy méter hó hullott vasárnap. A jelentős mennyiségű hó mellett a viharos erejű szél is rendkívül megnehezítette a mentők és a tűzoltók munkáját Buffalóban, ahol több tucat ember vesztette életét.

AFTER A BLIZZARD, NIAGARA FALLS IS OFFICIALLY A WINTER WONDERLAND ❄️💙 pic.twitter.com/1Jjc2xykuL — Niagara Action (@NiagaraAction) December 28, 2022

A következő napokban enyhülés várható a térségben.

(Borítókép: A befagyott Niagara-vízesés 2022. december 27-én. Fotó: Fatih Aktas / Anadolu Agency / Getty Images )