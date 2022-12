Szakértők szerint naponta kilencezren halnak meg Kínában koronavírusban

Az Egyesült Királyság egészségügyi szakértőinek becslése szerint naponta körülbelül kilencezer kínai hal bele a koronavírusba. Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ által javasolt szennyvízvizsgálat lenne a legjobb megoldás a vírus nyomon követésére, illetve arra is, hogy a betegség lassabban terjedjen el az országban – vélekedett három szakértő.

Egyre több ország jelenti be, hogy a Kínából érkezők csak egy kötelezően elvégzendő, negatív Covid-teszt után léphetik át a határt. Egy brit székhelyű egészségügyi adatszolgáltató, az Airfinity legújabb adatai szerint Kínában naponta kilencezer ember veszti életét a járvány következtében – írja a The Guardian.

Ez a szám az egy héttel ezelőtti adatok duplája. Az Airfinity csütörtöki közleménye szerint Kínában a halálos esetek száma december 1. óta elérte a százezret, a fertőzöttek száma pedig a 18,6 milliót. A szervezet szerint január 13-án fog tetőzni a hullám.

Kínában január 8-tól eltörlik az országba beutazókra a koronavírus terjedésének megfékezése érdekében elrendelt karantént, és ezzel megszüntetik az utolsó fontosabb járványellenes korlátozást is az országban – jelentették be hétfőn a kínai egészségügyi hatóságok.

A karantén eltörlése után 48 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszttel lehet belépni az országba. Peking december elején enyhítette a korábbi drákói járványellenes korlátozásokat, miután a türelmüket vesztett emberek országszerte – Kínában ritkán látott – megmozdulásokat indítottak.

A HK01 hongkongi hírportál arról számolt be, hogy a kínai hatóságok a gyakorlatban már enyhítettek is a karanténra vonatkozó szabályokon: a portál egyik munkatársa vasárnap érkezett Pekingbe, és a korábbi gyakorlattal ellentétben mentesült az arra kijelölt intézményben letöltendő ötnapos hatósági karantén alól, miután aláírta, hogy vállalja a házi karantént.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Kínától nem kapott adatokat a koronavírus-fertőzéssel kórházba kerülő betegekről azóta, hogy Peking enyhítette a korlátozásokat. Kína azonban alig jelentette be a korlátozások enyhítését, máris úgy tűnik, hogy a dolgot elsiették.

Alig egy héttel azután, hogy a tömegközlekedés használatához már nem kell negatív Covid–19-tesztet bemutatnia az észak-kínai Sicsiacsuang város lakosságának, a hatóságok öt napra lezárták – az agglomerációval együtt – a tízmilliós várost a fertőzések növekedése miatt. Kína legnagyobb ipari városában, a 26 milliós Sanghajban több városrészben ismét megkövetelték a gyakori Covid–19-teszteket.

Kína fővárosa, Peking nagy részén a hatóságok elrendelték az iskolák és számos vállalkozás bezárását, mivel az elmúlt héten a napi megbetegedések száma több mint 1400-ra emelkedett, miközben a hivatalos szervek elismerték: hosszú hónapok után ismét vannak koronavírussal összefüggő halálesetek.

A pekingi krematóriumok előtt több forrás szerint is hosszú sorban állnak a halottaskocsik, annyian halnak bele a koronavírus újabb hullámába.

Kína kijelentette, hogy a növekvő halálozási adatokról szóló információk mind alaptalanok, továbbá kétségbe vonták a vírus új variánsainak kockázatát is. Ennek ellenére több ország is – az Egyesült Államok, Olaszország, Spanyolország, Japán – új tesztelési szabályokat vezet be a kínai utasokkal kapcsolatban.