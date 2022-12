Meghalt Barbara Walters, a legendás amerikai újságíró

Békésen, szerettei körében elhunyt Barbara Walters televíziós személyiség, újságíró, 93 éves korában – erősítette meg Cindi Berger, Walters szóvivője a CNN-nek.

Walters karrierje az NBC Today című reggeli műsorában kezdődött 1961-ben. Ahogy népszerűsége növekedett, egyre több adásidőt kapott, 1974-ben pedig a Today társ-műsorvezetője lett. 1976-ban Walters az ABC Newshoz csatlakozott, és első női műsorvezetőként ő vezette az esti híradókat.

1997-től a The View című talk-show készítője, producere és egyik műsorvezetője volt. Ismertnek számít még az évente sugárzott Barbara Walters' 10 Most Fascinating People című különleges műsoráról is. Az összes amerikai elnökkel és First Lady-vel készített interjút.

Walters 2014-ben hagyta ott a The View-t, de két évig az ABC News részmunkaidős munkatársa maradt. Utolsó nyilvános megjelenése 2016-ban volt.

Walters négyszer ment férjhez: Robert Katz üzletemberhez, Lee Guber producerhez és kétszer Merv Adelson producerhez. Az Adelsonnal kötött második házassága 1992-ben ért véget. Egyetlen lányát Guberrel 1968-ban fogadták örökbe.