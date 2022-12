Kész az ukránok mesterterve, délen lehet a következő „húsdaráló”

Mihajlo Pritula katonai szakértő úgy véli, hogy az ukrán fegyveres erők a közeljövőben felszabadíthatják Donyecket, Melitopolt, Kremnevaját és Szvatovót az oroszok alól.

A szakértő elmagyarázta, hogyan fog haladni az ukrán hadsereg.

Donyeck nagyon valószínű célpont, de lehet, hogy a Zaporozsje régióban jelenleg elfoglalt területek felszabadítására is kísérletet tesznek. Melitopol nem maradhat ki, és úgy gondolom, hogy el fogják érni Mariupolt, de kicsit később. Melitopol lesz az első város, amely a közeljövőben felszabadul. Szvatovóval, Kremnevajával kapcsolatban is vannak kérdések, de ezek a területek is felszabadulnak a közeljövőben