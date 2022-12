Fehér felsőbbrendűségről szóló cikke miatt támadják a Time magazint

Könyörtelenül támadják a Time magazint egy a testedzés fehér felsőbbrendűségi eredetéről szóló cikk miatt, amely azt állítja, hogy egyenesen a rasszizmus volt a 20. századi fitneszmozgalom motivációja – írja a New York Post.

A magazin szerdán a „The White Supremacist Origins of Exercise, and 6 Other Surprising Facts About the History of U.S. Physical Fitness”, azaz magyarra fordítva a „A testedzés fehér felsőbbrendű eredete és 6 másik meglepő tény az Egyesült Államok fizikai erőnlétének történetéről” címmel adta ki cikkét, a Natalia Mehlman Petrzela professzorral folytatott beszélgetéséről.

Az interjúban a magát tudósnak, írónak, tanárnak és aktivistának nevező nő először arról beszélt, hogy kövérnek lenni régen kifejezetten kívánatos volt – és a XX. század elején az edzésre való törekvés és motiválás kifejezetten kirekesztő magatartásnak minősült.

Ennél azonban sokkal meredekebb állításokat is megfogalmazott az interjú során az aktivista, szerinte a testmozgás amiatt hozható összefüggésbe a fehérek felsőbbrendűségét hirdető rasszistákkal, mert úgy gondolták, hogy a fehér nőknek azért kell elkezdeniük építeni fizikai erejüket, hogy több fehér gyereket tudjanak szülni, hiszen erre égető szükség van – állította.

Ez teljes mértékben egy fehér felsőbbrendűségi projekt volt

– erősítette meg Petrzela, a Fit Nation: The Gains and Pains of America's Exercise Obsession című, hamarosan megjelenő könyvéhez kapcsolódó kutatásában.

A fajsúlyos témát és a harsány című cikket, azonnal elkezdte támadni az internet népe, és több lap is bírálóan értekezett az írásról, a legtöbben pedig egyszerűen rasszistának titulálták a cikk témáját és annak címét is.

Először a matematika volt a fehér felsőbbrendűség eszköze, most az edzés. Hamarosan az étel lesz ennek az eszköze

– írta közösségi oldalán a korábbi nehézsúlyú bokszoló, Ed Latimore.

A brit rapper, Zuby, aki „Strong Advice” címmel fitnesz-könyvet is írt, azt írta, hogy ez a cikk tönkreteszi teljesen a Time maradék jó hírnevét is.

Mindannyian tudjuk, hogy természetesen csak a nácik edzenek

– tette hozzá.

Egyik követője szintén viccesen reagált a nagy port kavaró cikkre.

Beírtam, hogy edzőtermek a közelemben és istenem! Boulder, Colorado, a náci találkozóhelyek központja!

– viccelődött a kommentelő.

Az evolúciós viselkedéskutató, Gad Saad sem hagyhatta szó nélkül a témát, és szintén Twitteren, meglehetősen ironikus hangnemben reagált a cikkre.

Pontosan. Az egyetlen módja annak, hogy harcoljunk a testmozgás fehér felsőbbrendűségi gyökerei ellen, ha ülő életmódot folytatunk

– írta.

