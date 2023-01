A NATO főtitkára kimondta Orbán Viktor rémálmát

A NATO főtitkára szerint most még fontosabb, hogy Ukrajna elegendő lőszert kapjon a már meglévő rendszerekhez, hozzátéve, hogy a lőszer- és pótalkatrész-szükséglete jelenleg „óriási” Ukrajnának.

A nyilatkozatát azt követően tette, hogy múlt héten Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a nyugati vezetőket arra kérte, biztosítsanak további fegyvereket és légvédelmi rendszerek széles választékát az orosz támadásokkal szembeni védekezéshez.

Oroszország újabb támadásra készülhet

Az Egyesült Államok szintén nem olyan régen jelentette be, hogy közel 2 milliárd dollárnyi katonai támogatást nyújt Ukrajnának, többek között biztosítja a Patriot légvédelmi rendszert, amely védelmet nyújt repülőgépek, cirkáló- és ballisztikus rakéták ellen.

A NATO részéről Stoltenberg azt mondta, hogy az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás a leggyorsabb út a békéhez.

„Tudjuk, hogy a legtöbb háború a tárgyalóasztalnál ér véget – valószínűleg ez erre a háború is igaz lesz –, de tudjuk, hogy az, hogy Ukrajna mit tud elérni ezeken a tárgyalásokon, elválaszthatatlanul függ a katonai helyzettől” – nyilatkozta Jens Stoltenberg, aki a Sky News beszámolója szerint hozzátette: fel kell gyorsítanunk a szállítást, és a NATO-szövetségesek pontosan ezt teszik.

A NATO alapvető felelőssége, hogy biztosítsa a készleteket, az utánpótlást és a fegyvereket a saját elrettentésünk és védelmünk biztosításához, de ahhoz is, hogy hosszú távon továbbra is támogatást tudjon nyújtani Ukrajnának

– fogalmazott a NATO főtitkára. Jens Stoltenberg azt is kifejtette, hogy bár az ukránok az elmúlt hetekben fölényben voltak, vannak arra utaló jelek, hogy az oroszok újabb offenzívára készülnek. „Oroszország nem mutatta annak a jelét, hogy feladná általános célját, az Ukrajna feletti ellenőrzést” – fogalmazott.

Stoltenberg szerint semmi jel nem utal arra, hogy Putyin meggondolta volna magát a háborút illetően, és még mindig ugyanaz a célja, mint eddig.

Nyilatkozatát úgy zárta, hogy az ukrán erők most lendületben vannak, de Oroszország sokkal több erőt mozgósított, és sokan közülük most még kiképzés alatt állnak. „Mindez azt jelzi, hogy készen állnak a háború folytatására, és potenciálisan egy új offenzívát is megpróbálnak indítani” – mondta a főtitkár.

Magyarország kimarad ebből

Orbán Viktor miniszterelnök 2022-ben többször is leszögezte: „a magyar emberek érdeke, hogy Magyarország kimaradjon ebből a háborúból, ezért Magyarország nem küld sem fegyvert, sem katonákat a háborús övezetbe”.

Továbbá „úgy döntöttünk, hogy nem engedünk át ilyen szállítmányokat, mert Kárpátalján magyarok élnek, és egyetlen olyan lépést sem támogathatunk, amely veszélyeztetheti az ő biztonságukat” – fogalmazott korábban a miniszterelnök.

Az orosz–ukrán háború eseményeit az Index is folyamatosan követi, vasárnapi élő hírfolyamunk ide kattintva érhető el.

(Borítókép: Jens Stoltenberg 2022. december 16-án. Fotó: Kenzo Tribouillard / AFP)