Vonatsínekre löktek egy hároméves kislányt

Előzetes letartóztatásba helyezték az Egyesült Államokbeli Oregonban azt a nőt, akit azzal vádolnak, hogy minden ok nélkül a vonatsínekre lökött egy hároméves kislányt.

A helyi ügyészség információi alapján a kisgyermek éppen az édesanyja mellett állt a portlandi Gateway Transit Center MAX-platformján, amikor a videófelvételek tanúsága szerint megtörtént a baleset.

A felvételeken a Multnomah megyei kerületi ügyészség szerint egy idegen, feltehetően 32 éves nő látható, aki az anya-lánya duó mögött ült, majd hirtelen felállt, és előrelökte a hároméves gyereket.

A kislány először a földnek csapódott, majd fejjel előre átcsúszott a peremen.

A videón jól látható, hogy a kislány ugyan fejjel előre esett a sínekre, aztán szinte azonnal felült, és néhány felnőtt segítségével ki is menekült a sínek közül. A 32 éves nő tette könnyen tragédiaként végződhetett volna, a kislány azonban szerencsére kisebb sérülésekkel megúszta az esetet – fejfájásra panaszkodott, és egy piros folt is keletkezett a homlokán – írja a New York Post.

A rendőrség Brianna Lace Workmant vádolja első- és harmadfokú testi sértés kísérlete, tömegközlekedés akadályozása, másodfokú rendbontás és más személy gondatlan veszélyeztetése miatt az érthetetlen támadással kapcsolatban. Az esetről készült biztonságikamera-felvételeket alább tekintheti meg.