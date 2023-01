Putyin fél: ugyanazokat a színészeket használja biodíszletként rendezvényein

Az egyik brit bulvárlapnak, a The Sunnak tűnt fel, hogy az utóbbi hetek orosz belpolitikai eseményein, amelyeken megjelent, esetleg beszédet is mondott Vlagyimir Putyin, nagyon hasonló arcok szerepeltek. De igaz volt ez már a korábbi években is.

Nem voltak restek és összeszedegették a YouTube-ról, illetve más orosz állami televíziók hozzáférhető archívumaiból az ezekről a programokról elérhető mozgó- és állóképes felvételeket. A legutóbbi ilyen feltűnő jelenség az volt, amikor Vlagyimir Putyin állítólag Ukrajnát megjárt katonák egy csoportjával koccintott, majd mondta el rövid újévi beszédét. Ahogy ezen a videón is látható és hallható, végig köhécselte és krákogta saját beszédét.

Nem véletlen, hogy még az ünnepi időszakban terjedt szélsebesen az interneten az az állítás, amely szerint az orosz elnököt rákbetegség miatt kezelték és ezek a gyógyszerek válthatták ki azt a megalomániát, amelynek eredményeként végül megindította a háborút Ukrajna ellen. Ezt egyébként a dán hírszerzés jelentése állapította meg, amely szerint rákban szenvedett, és hormonkezelés alatt állt, amikor a háború mellett döntött, de semmiképpen sem halálos beteg.

Mindig ugyanazok az arcok Putyin körül

A Twiterre felkerült összeállításból kiderül, hogy melyek voltak ezek a közelmúltbeli események. A közösségi média sasszemű olvasói is kiszúrták, hogy nagyjából ugyanaz a húsz ember szolgál statisztaként az eseményeken. A legszembetűnőbb az a szőkehajú, középkorú nő, aki hol katonai egyenruhában feszít Putyin jobb válla mellett, hol egy halászhajó személyzetének tagjaként tűnik fel, de ott volt egy ortodox misén megjelent hívőként is.

A halászhajó személyzetének három másik férfi tagja is régi ismerős. És most nem Dmitrij Medvegyevre, hol kormányfő, hol államfőre gondolunk. Ezek a szereplők valamennyien feltűntek más eseményeken is Putyin környezetében, amint az jól látható a beszámozott szereplőknél a The Sun képgalériájában. Jelen voltak Putyin elnök egyik baráti reggelizőasztalnál éppúgy, mint egy tábortűz körül tartott, lazának beállított bográcsozáson is.

Már 2022 májusában is azzal vádolták Putyint, hogy színészeket használt, amikor meglátogatott egy moszkvai kórházat, ahol a gyógyuló katonák egyike nem sokkal korábban még mint gyári munkás tűnt fel az orosz elnök egy másik vizitjénél.

Nothing new here. Seems to happen around Putin all the time. pic.twitter.com/b6YEelsiVd — Recon Ghost Fella 🍒 (@reconghostsamar) December 31, 2022

A 2022-es év társ Nobel-békedíjasa, a kijevi Polgári Szabadságjogok Központjának (CCL) az elnöke, Olekszandra Matvijcsuk már korábban is azt állította, hogy Putyin színészeket alkalmaz mozgóképes, vagy csak fotón megörökített propaganda eseményeinél. Matvijcsuk szerint

Putyin Zelenszkijt akarja utánozni, aki például decemberben váratlanul megjelent az ostromlott Bahmutban és a várost védő ukrán katonáknak kitüntetéseket adott át. De úgy tűnik, hogy a háború tíz hónapja a propagandára is rányomta bélyegét és valószínűleg már nehéz új színészarcokat találni, ezért öltöznek be mindig ugyanazok."

De ki az a szőke nő a szereplők között?

Az internet népe nem tétlenkedett, hanem megpróbálta kideríteni a minduntalan visszatérő női szereplő kilétét. Megint a Twitter használói jöttek elő a megoldással.

Az itt látható hölgy ugyanis azonos a Putyin körül látott szőke hajú asszonnyal. S ő nem más, mint Szvetlana Radcsenko, az orosz Természeti Erőforrások és Környezetvédelmi Minisztérium államtitkára, gyakorlatilag miniszterhelyettes. De ugyanezt erősíti meg az orosz agrárminisztérium honlapjára felkerült termelési beszámolóra emlékeztető összefoglaló is.

Eszerint 2022 novemberében tartották az Orosz Föderáció Szövetségi Tanácsának agrár-, élelmiszerpolitikai- és környezetgazdálkodási bizottságának ülését. A novgorodi régió problémái kerültek elő és a leírás szerint a tanácskozáson jelent voltSzvetlana Radcsenko, az Orosz Föderáció természeti erőforrásokért és környezetvédelemért felelős miniszterhelyettese is.

(Borítókép: Vlagyimir Putyin újévi beszéde 2023. január 1-jén. Fotó: Sputnik / Reuters)