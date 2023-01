Mostantól abortusztablettákat is lehet kapni az Egyesült Államok gyógyszertáraiban

A betegek jelenleg a mifeprisztont – amely olyan gyógyszeres kezelések része, amelyek biztonságosan és hatékonyak képesek abortuszt előidézni – személyesen, egészségügyi szolgáltatótól kapják.

Az új szabály értelmében továbbra is receptre van szükség hozzá, de mostantól a tabletta a boltban vagy postai rendelés útján is átvehető lesz majd. A lépés jelentősen növelheti a gyógyszeres abortuszhoz való hozzáférést a BBC cikke szerint.

Óriási port kavart a Legfelsőbb Bíróság döntése

Az abortusztabletták egyre keresettebbek lettek a Legfelsőbb Bíróság tavalyi döntése nyomán, amely megszüntette a nők abortuszhoz való szövetségi jogát, több állam pedig megtiltotta vagy súlyosan korlátozta az ahhoz való hozzáférést.

2021 decemberében az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) a világjárványnak köszönhetően a távorvoslás irányába mozdult el, ennek köszönhetően pedig véglegesen feloldották azt a követelményt, miszerint a betegek a receptet személyesen, az orvosokon keresztül kaphatják meg.

Kedden az FDA frissítette weboldalát az új követelményekkel, amelyben azt írták, hogy a gyógyszert „minősített gyógyszertárak, illetve minősített orvos által vagy annak felügyelete mellett lehet kiadni”. A Danco Laboratories és a GenBioPro, a gyógyszert gyártó két amerikai vállalat külön-külön közleményben erősítette meg, hogy az ügynökség tájékoztatta őket a döntéséről.

Bár az FDA mai bejelentése nem oldja meg a hozzáférési problémákat minden abortuszellátást kereső személy számára, olyanoknak, akiknek mifeprisztonra van szükségük a gyógyszeres abortuszhoz, további lehetőségeket biztosít, hogy hozzájussanak ehhez a létfontosságú gyógyszerhez – áll az Amerikai Szülész-nőgyógyászok Testületének közleményében.

Valószínűleg valódi megoldást ez sem jelent

A mifeprisztont egy második, misoprostol nevű gyógyszerrel együtt alkalmazzák, amelyet általában a terhesség 10-12. hete között szednek, hogy az úgynevezett gyógyszeres abortuszt előidézzék. A misoprostol, amelyet általában a vetélés elődizésére használnak, nem tartozik a korlátozás alá eső gyógyszerek közé, és receptre könnyen beszerezhető a gyógyszertárakban.

A gyógyszertárak – a nagy áruházláncoktól a sarki drogériákig – mostantól kérelmezhetik a mifepriszton forgalmazását. Az abortuszt övező politikai aknák azonban valószínűleg befolyásolni fogják, hogy a gyógyszertárak kínálni fogják-e a tablettát, és ha igen, hol. A nőknek azokban az államokban, ahol betiltották az abortuszt, valószínűleg más államokba kell majd elutazniuk, hogy gyógyszerhez jussanak.

(Borítókép: Amanda Andrade-Rhoades / For The Washington Post via Getty Images)