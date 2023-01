Ferenc pápa: XVI. Benedek a hittételek jelentős közvetítője és magyarázója volt

A katolikus egyházfő úgy fogalmazott: XVI. Benedek alapos és tiszteletteljes gondolkodása nem saját magára, hanem az egyházra irányult.

Mindig azon fáradozott, hogy elkísérjen minket Jézusig. Segítsen hát minket abban, hogy Krisztusban újra felfedezzük a hit örömét és az élet reményét

– mondta Ferenc pápa az elhunytról, aki 2005-től 2013-as lemondásáig vezette a római katolikus egyházat.

A pápa XVI. Benedek szavaival fordult a jelen lévő német zarándokokhoz: „Aki hisz, sosincs egyedül. Aki Istent az atyjának tudja, annak sok fivére és nővére van. Ezekben a napokban különleges módon bizonyosodhatunk meg arról, milyen átfogó a hit szövetsége, amely még a halállal sem ér véget.”

Az MTI tájékoztatása szerint a Szent Péter-bazilikában immár harmadik napja tódulnak a hívek XVI. Benedek ravatalához.

Az előző két nap 135 ezren rótták le kegyeletüket az elhunyt előtt.

XVI. Benedek, polgári nevén Joseph Ratzinger az óév utolsó napján, 95 éves korában halt meg. Temetése csütörtök délelőtt 9 óra 30 perckor kezdődik a Szent Péter téren. A szertartást utódja, Ferenc pápa vezeti, amire nem volt még példa a katolikus egyház kétezer éves történelmében. A temetésen Novák Katalin köztársasági elnök is részt vesz.

Orbán Viktor miniszterelnök és felesége, Lévai Anikó kedd délelőtt Rómában, a Szent Péter-bazilikában rótták le kegyeletüket XVI. Benedek emeritus pápa ravatalánál.

A magyar katolikus egyház január 9-én, hétfő este 6 órakor a budapesti Szent István-bazilikában szentmise keretében emlékezik meg XVI. Benedekről. A gyászmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros, prímás, érsek lesz.

Több könyv is megjelenik XVI. Benedekről

Az MTI beszámolója szerint olasz kiadók több könyve is megjelenik a következő hetekben a néhai pápáról, köztük olyan is, amely azzal az időszakkal foglalkozik, amikor már lemondott a pápaságról. Georg Gänswein érsek, XVI. Benedek magántitkára két könyvön is dolgozott.

Az olasz Piemme kiadó január 12-én publikálja a Nient’altro che la verita (Semmi más, csak az igazság) című kötetet. A kiadó közleménye szerint Gänswein azokról a támadásokról számol be a könyvben, amelyek a pápát érték pontifikátusa alatt. A könyv társszerzője Saverio Gaeta olasz újságíró.

A Mondadori kiadó a néhai pápa néhány eddig kiadatlan esszéjét és más írásait publikálja január 30-án Che cos’é il cristianesimo – quasi un testamento spirituale (Mi a kereszténység – mintegy spirituális testamentum) címmel.

A San Paolo kiadó pedig január 25-re tervezi Orazio La Rocca könyvének kiadását: a Ratzinger la scelta. Non sono scappato (Ratzinger, a választás. Nem futottam el) című kötet tíz év kiemelkedő pillanatait dokumentálja. A könyv Gänswein előszavával jelenik meg.