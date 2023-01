Több száz holttestet darabolt fel egy amerikai nő, majd eladta a testrészeket

Húsz év börtönbüntetést kapott Megan Hess, a coloradói Montrose-ban található egyik ravatalozó volt tulajdonosa, aki 560 holttestet darabolt fel, majd értékesítette is azokat cégeknek.

Nemcsak Megan Hesst ítélték el, hanem az édesanyját is, aki 15 évet tölthet a hűvösön, amiért segédkezett a holttestek feldarabolásában. Megan Hess beismerte a bűncselekményt, mint ahogy azt is, hogy kereskedett a testrészekkel. A coloradói nő szervdonorokkal foglalkozó céget is működtetett Montrose-ban.

A 46 éves Megan Hess egészségügyben érdekelt vállalkozásoknak adta el az elhunytak egyes testrészeit, végtagjait, így például a karjaikat, a lábaikat vagy éppen a fejeiket is, a gyászoló családtagoknak pedig idegen emberek hamvait adta át.

A vádirat szerint a vásárló cégeknek nem volt tudomásuk arról, hogy miként cselekedett az elkövető – közölte a Reuters.

Állítólag több száz esetben történt ilyen átverés. A bíróságon 26 olyan személy jelent meg, akiknek az elhunyt családtagjait Hess vállalkozása nem hamvasztotta el, hanem eladta a különböző testrészeket.

Érzelmileg ez volt a legkimerítőbb eset, amivel valaha foglalkoznom kellett a bírói székben

– fogalmazott az ítéletek kihirdetésekor Christine Arguello bíró.

Az ügy váratlanul érte az amerikai törvényhozókat és a végrehajtókat is, mivel szövetségi szinten nem születtek törvények ilyen esettel kapcsolatban. Mindössze az volt biztos és törvénybe foglalt, hogy egy ember egyes belső szerveit (szív, tüdő) kizárólag akkor lehet felhasználni vagy továbbadni a halála után, ha az érintett még életében önként felajánlja azokat. Arról azonban még nem írtak törvényt, hogy mit lehet tenni ilyenkor a fejjel vagy a gerinccel, így

a két nőt végül csalás miatt ítélték el.

Megan Hess nem volt hajlandó megszólalni a bíróságon, édesanyja és tettestársa viszont bocsánatot kért az elhunytak rokonaitól. Megan Hess ügyvédjei azzal próbáltak meg mentséget felhozni védencük tettére, hogy a nő 18 éves korában súlyos fejsérülést szenvedett, ezért „megtört emberként” kellene őt kezelni.