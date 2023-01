Rishi Sunak előhozakodott azzal, amibe Liz Trussnak beletört a bicskája

Rishi Sunak ötpontos intézkedési csomagja tartalmazza emellett az államadósság csökkentését, az állami egészségügyi szolgálat (NHS) várólistáinak rövidítését és az európai kontinensről csónakokkal érkező illegális határátlépők feltartóztatását.

A brit statisztikai hivatal (ONS) legutóbbi adatai szerint októberben 11,1 százalékos, novemberben 10,7 százalékos volt a 12 havi infláció Nagy-Britanniában. Az októberi infláció több mint négy évtizedes rekord volt. A Bank of England inflációs célja 2 százalék, vagyis a múlt év végén a jegybanki célt több mint ötszörösen haladta meg az éves összevetésben számolt infláció Nagy-Britanniában.

A brit miniszterelnök által szerdán bejelentett intézkedési csomagterv megvalósulása esetén az inflációs ütem az év végére öt százalék környékére csökkenne. Ez a célkitűzés óvatosabb a már érvényben lévő előrejelzéseknél.

A brit kormány számára hivatalos prognózisokat készítő és a felelős költségvetési politika felett őrködő szervezet (Office for Budget Responsibility, OBR) és a Bank of England egyaránt azzal számol, hogy a fogyasztói árindex éves összevetésű növekedésének üteme 2023 végére 4 százalék alá lassul. Szerdai beszédében Rishi Sunak a gazdasági növekedés beindítását is ígérte, jóllehet ehhez nem jelölt meg konkrét határidőt.

Munkára bírná a munkanélkülieket

A brit miniszterelnök a növekedés lehetséges forrásai között megemlítette ugyanakkor az adócsökkentések lehetőségét és az aktív foglalkoztatottak arányának növelését. Sunak elképesztőnek nevezte, hogy a brit munkaerő-állomány negyede gazdaságilag inaktív, miközben a vállalatok munkaerőhiánnyal küszködnek. A miniszterelnök kijelentette: éppen ezért a kormány a növekedési terv keretében megvizsgálja, hogy miképp lehetne támogatni azok visszatérését a munkaerőpiacra, akik erre képesek. Rishi Sunak hozzátette: amint erre lehetőség nyílik, a kormány a dolgozó emberek adóterheit is mérsékli, ugyancsak a növekedés ösztönzése érdekében.

A kormányfő azonban az adócsökkentés lehetséges időpontjára és mértékére nem tett utalást.

Közvetlen hivatali elődje, Liz Truss volt kormányfő alig 45 nap hivatali idő után abba bukott bele tavaly ősszel, hogy a kormánya által előterjesztett nagyszabású adócsökkentési programot a piaci szereplők finanszírozhatatlannak ítélték, és ez évtizedek óta példátlan pénzügyi-gazdasági felfordulást okozott. Jeremy Hunt pénzügyminiszter a volt kormányfő távozása előtt néhány nappal gyakorlatilag a teljes adócsökkentési csomagot visszavonta.

Rishi Sunak szerdán bejelentett terve a gazdasági növekedés idei újraindításáról derűlátóbb, mint a Bank of England jelenleg érvényben lévő előrejelzése. Legutóbbi negyedéves pénzügypolitikai jelentésében a brit jegybank az MTI szerint azt valószínűsítette, hogy 2023 egészében a brit gazdaság teljesítménye 1,5 százalékkal, 2024-ben további 1 százalékkal csökken.

Ez lenne a leghosszabb recesszió azóta, hogy a brit gazdaság teljesítményének mérése a jelenlegivel összehasonlítható módszertannal elkezdődött az 1920-as években.

(Borítókép: Rishi Sunak 2020. szeptember 14-én. Fotó: Andrew Fox / WPA Pool / Getty Images)