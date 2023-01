Orbán Viktor az olasz tengerparton lazított egyet

Orbán Viktor azért utazott Olaszországba a minap, hogy lerója tiszteletét a nemrég elhunyt XVI. Benedek pápa előtt. A miniszterelnök Vatikánban tett látogatásáról itt számoltunk be.

A kormányfő azonban a hivatalos út mellett a pihenésre is szakított egy kis időt. Az olasz sajtó számolt be arról, hogy a tengerparti Ostia városának egyik legjobb éttermében, a La Busollában szúrták ki a miniszterelnököt.

A Canale Dieci tévécsatorna hírportálja szerint a miniszterelnök feleségével és több diplomatával együtt érkezett a (látogatásuk alatt) rendőrök által is őrzött étterembe, ahol a tulajdonos fogadta őket, és a neje egy virágcsokrot is kapott. A vendéglátóhelyen egy videó is készült Orbán Viktorról, emellett pedig többen is szelfit kértek tőle, amitől nem zárkózott el.

A portál szerint Orbán Viktor a séf ajánlatát választotta, és

elsősorban halat, nyers kagylót, valamint katalán módra elkészített homárt evett.

Minderről szintén készült egy fotó:

Orban a Ostia, pranzo al mare con la moglie in attesa del funerale di Benedetto XVI https://t.co/u1dDBjOX2c — Repubblica Roma (@rep_roma) January 3, 2023

A Canale Dieci szerint a miniszterelnök délután fél 4 körül távozott az étteremből. A portál azt is tudni véli, hogy Orbán Viktor és felesége részt vesz XVI. Benedek csütörtöki temetésén is (hivatalosan eddig csak arról lehet tudni, hogy Novák Katalin köztársasági elnök és Semjén Zsolt ott lesz).

(Borítókép: Orbán Viktor 2022. szeptember 10-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)